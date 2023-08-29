الحاخام بينتو يحذر من القسم ومخالفته ويراه أمر في غاية الخطورة

قال الحاخام يوشياهو بينتو في حصته الأخيرة في الولايات المتحدة إنه يجب الحرص الشديد على الامتناع عن القسم، لأن القسم الذي يتم حلفانه ثم مخالفته – غير مغفور ولا يسامحه الله.

وقد تطرق طويلاً إلى أننا نرى أشخاصًا يقسمون من أجل لا شيء، بوالديهم وبأطفالهم، وهو شيء في غاية الخطورة، حسب أقواله، كون أفواهنا وكلامنا لهما قوة كبيرة، وإذا تم التعهد بشيء ما، فيجب القيام به.

وأضاف الحاخام بينتو: "والقسم الذي يقسمه الإنسان، والنذور التي يتعهدها الشخص على نفسه – إنها مثل الضمانات، والله عز وجل لا يغفرها". شاهدوا تصريحاته.