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"ضرر طويل المدى": تجنبوا القسم ولا تخالفوه

بالشراكة مع شوبا إسرائيل

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الحاخام بينتو في مظاهرة دينية في المغرب
Mark Fish/Shuva Israelالحاخام بينتو في مظاهرة دينية في المغرب

الحاخام بينتو يحذر من القسم ومخالفته ويراه أمر في غاية الخطورة

قال الحاخام يوشياهو بينتو في حصته الأخيرة في الولايات المتحدة إنه يجب الحرص الشديد على الامتناع عن القسم، لأن القسم الذي يتم حلفانه ثم مخالفته – غير مغفور ولا يسامحه الله. 

وقد تطرق طويلاً إلى أننا نرى أشخاصًا يقسمون من أجل لا شيء، بوالديهم وبأطفالهم، وهو شيء في غاية الخطورة، حسب أقواله، كون أفواهنا وكلامنا لهما قوة كبيرة، وإذا تم التعهد بشيء ما، فيجب القيام به. 

وأضاف الحاخام بينتو: "والقسم الذي يقسمه الإنسان، والنذور التي يتعهدها الشخص على نفسه – إنها مثل الضمانات، والله عز وجل لا يغفرها". شاهدوا تصريحاته. 

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