الحاخام الإسرائيلي الشهير يشاعياهو بينتو يصلي من اجل شفاء الجرحى في المغرب

الحاخام الإسرائيلي قام بأداء صلاة جماعية من أجل شفاء الجرحى في المغرب

بحضور عشر الاف شخص اقام الحاخام يشاعياهو بينتو صلاة جماعية من أجل شفاء الجرحى في المغرب. وأقيمت الصلاة في قاعة مينوراه مفتاحيم في مدينة تل أبيب، حيث تمنى الحاخام الشفاء للجرحى ولمن فقدوا بيوتهم او اضطروا للنزوح عنها وبقوا بلا مأوى.

وخص الحاخام بينتو في صلاته المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، والأمة المغربية، التي تمر هذه الأيام بكارثة كبرى. وقرأ الخاحام خلال الصلاة ما يعرف ببركة ومباركة الملوك "هنوتين تيشوعا لاميلاخيم" وهي صلاة فريدة ونادرة، تهدف إلى مباركة ملك المغرب وعائلته.

يشار الى انه عند وقوع الزلزال، كان الحاخام بينتو يتواجد في منزله في مدينة الرباط المغربية. وبمجرد وروده الخبر، جمع أتباعه وبدأ في تأدية الصلاة من أجل شفاء الجرحى.

وسافر الحاخام بينتو ليلة السبت إلى إسرائيل للمشاركة في الصلاة الكبرى التي أقيمت في تل أبيب، بحضور الآلاف وتخللتها صلاة السليحوت، إلى جانب استكمال دراسة آلاف كتب الزوهار

هذا وطلب الحاخام بينتو من جميع أتباعه في جميع أنحاء العالم التجند للمساعدة بالتبرعات المالية وبتقديم كل عون ممكن للأمة المغربية التي تعيش حاليًا حالة من الحزن والمعاناة.