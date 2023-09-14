الحاخام بينتو: جميع يهود العالم مدينون بالعرفان بالجميل إلى المغرب

الحاخام الإسرائيلي الشهير يشيد بالمغرب وملكها لمعاملتهم الشعب اليهودي أفضل معاملة

تسبب الزلزال الذي وقع في يوم السبت الماضي في وسط المغرب بخسائر بشرية فادحة. حيث خلف آلاف القتلى والمشردين بلا مأوى.

أثناء وقوع الزلزال، كان الحاخام يوشياهو بينتو متواجدًا في منزله في مدينة الرباط. والتي أثر الزلزال القوي عليها أيضًا. في ليلة السبت، ناشد الحاخام بينتو أتباعه الذين يسكنون في جميع أنحاء العالم وطلب منهم مساعدة المغرب قدر الإمكان.

خلال حصته التي قُدمت أمس، روى الحاخام بينتو قصة الزلزال الذي شعر به أثناء جلوسه إلى مائدة السبت مع أتباعه. كما وأشاد بالعاهل المغربي الملك محمد السادس والعائلة المالكة بأكملها، قائلا إن "كل يهودي في العالم ملزم بمساعدة المغرب الآن".

وقال الحاخام بينتو: "لقد شعرنا بالزلزال يوم السبت الماضي، في الرباط، وكيف تحركت الأرض وكيف حدث زلزال. حيث لقي الكثير من الأشخاص مصرعهم وحل دمار واسع بهذا المكان. إنه أمر صعب وليس بسهل".

"إذا نظرنا إلى الوراء على مدار الألف سنة الماضية"، أضاف الحاخام "من هم أبناء الشعب الذين كانوا يعاملون الشعب اليهودي أحسن معاملة؟ إنهم أبناء العشب المغربي. بينما شهدت الأماكن الأخرى التهجير ومحاكم التفتيش والمحرقة. وغيرها من الأمور التي هي في غاية القسوة. لكن من هم أبناء الشعب الذين كانوا يحسنون إلى اليهود؟ أبناء الشعب المغربي".

وقد أشار الحاخام بينتو إلى صاحب الجلالة ملك المغرب قائلاً: "الملك محمد السادس هو إنسان راقي للغاية. وكان والده وسلالة العائلة المالكة بأسرها يحسنون إلى اليهود. كان المغرب مريحًا وجيدًا لليهود، وذلك خلافًا لكل مكان آخر. حيث انتقل عبر المغرب وسكن فيها جميع الحاخامات اليهود، لأنهم كانوا يستطيعون العيش بسلامة كيهود هناك".

"أما الآن"، أضاف الحاخام بينتو "حينما يواجه الشعب المغربي أزمة، في أعقاب الزلزال، فبكل تأكيد يجب على كل فرد ينتمي إلى مجتمع شوفا إسرائيل وبشكل عام يجب على كل يهودي في العالم مساعدة ودعم الشعب المغربي. والمساعدة من خلال التبرعات والأموال وكل شيء من شأنه أن يجعل الأمور أفضل".