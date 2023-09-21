على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: الرئيس الغواتيمالي يزور الحاخام الإسرائيلي المعروف بينتو في منزله

الحاخام بينتو يستقبل رئيس غواتيمالا بمنزله في نيويورك بحضور عدد من الشخصيات الهامة ويلقي محاضرة

استقبل الحاخام يوشياهو بينتو في منزله في نيويورك، الرئيس الغواتيمالي أليخاندرو جياماتي، وكبار مسؤولي الحكومة الغواتيمالية وذلك على هامش مشاركة الوفد الغواتيمالي في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت المصادر المقربة من الحاخام انه بالإضافة الى تناول القضايا العامة تلقى الرئيس اللاتيني مباركة الحاخام بينتو.

وحضرت الحدث ابنة الحاخام بينتو، يهوديت سيمحا التي شاركت في اللقاء الى جانب شقيقيها وقدمت لرئيس غواتيمالا هدية فريدة.

وحضر اللقاء عن الجانب الغواتيمالي وزير الخارجية ماريو بوكارو. هذا وحضر الى بيت الحاخام بينتو زعيمة المعارضة في بيلاروسيا - سفيتلانا تسيخانوسكايا، وإمام السلام، نائب الرئيس العالمي لمجلس الأئمة - محمد التوحيدي، ومفوض الحرية الدينية الغواتيمالي - القس روبين غارسيا. والممثلة مارلا مايبلز، والرئيس التنفيذي لشبكة نيوزماكس التلفزيونية كريس رودي، والمنتج والمبادر إلى عقد الاجتماع - يعقوب فليشكين، وغيرهم من الشخصيات التلفزيونية، وسفراء العديد من الدول، والشخصيات العامة من نيويورك وغيرهم من الضيوف.

وشرح الحاخام بينتو امام الحاضرين الوضع العالمي المعقد: "العالم في وضع معقد للغاية، وهذا التعقيد ليس فقط في الدنيا، فهي تبدأ من الأعلى. فمصادر الشريعة تنص على أنه عندما خلق الله العالم، أخذ 70 ملاكًا وقسم العالم إلى 70 جزءًا، وفي كل جزء عيّن ملاكًا ليكون مسؤولاً وحاكمًا في تلك المنطقة. وهذا الملاك هو الملاك الذي يذهب إلى الله ويطلب الرزق والخير لدولته، وهو مثل المندوب والمحامي عن تلك المنطقة ويسأل الله عن كل احتياجات تلك الدولة".

David Cohen - courtesy Shuva israel ابنة الحاخام بينتو، وأليخاندرو جياماتي، رئيس غواتيمالا

وتابع الحاخام بينتو"وعندما يفشل الملاك في الحصول على ما يريد تمر الدولة بأوقات وفترات صعبة. حيث تنص كتب الكابالا على أنه عندما تقاتل الملائكة في الأعالي، تندلع الحرب هنا في الدنيا بين دولتين، وعندما تقاتل جميع الملائكة بعضها البعض، تحدث هنا في الحياة الدنيا حرب عالمية".

وبحسب الحاخام بينتو فإن العالم يمر بفترة تشهد الكثير من التوترات والأشياء السلبية بينما لم يكن الوضع على هذا الحال في الماضي. فالوضع الجديد الذي نعيشه اليوم تعكسه الهزات والصدمات اليومية. فالدنيا لم تعد هي الدنيا".

وأضاف الحاخام "الأخلاق والقيم لا تواكب الوتيرة التي يسير بها العالم ويتقدم، وكلما أمسكنا بأنفسنا وراجعنا أفعالنا - وحاولنا أن نكون أفضل داخل أنفسنا - كلما تمكنا من الصمود في هذه الفترة. يجب على المرء أن ينظر إلى نفسه وليس إلى صديقه ويحاول بجهد أكبر محاسبة نفسه، حتى يكون لنا تأثير أفضل على العالم. على الإنسان أن يفكر بشكل إيجابي فقط وأن بنهض بما يحيطه بإيجابيته".