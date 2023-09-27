رد الحاخام بينتو المفاجئ على الاضطرابات في تل أبيب في يوم الغفران

رد الحاخام بينتو المفاجئ على بطل العالم | حضر المئات صلاة يوم الغفران في العاصمة المغربية الرباط، في منزل العلامة المعروف يوشياهو بينتو

بعد ليلة من يوم الغفران، وبعد أداء طقس الهفدالا، قدم الحاخام بينتو حصة في التوراة تم في إطارها طرح الأسئلة. وكان من بين الأشخاص الذين طرحوا الأسئلة بطل الفنون القتالية الإسرائيلي حاييم غوزالي، الذي أدى صلوات يوم الغفران مع الحاخام بينتو.

حيث أطلع غوزالي، المعروف بكونه ناشط يمين ومن قادة الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي، الحاخام بينتو على الاضطرابات التي وقعت في تل أبيب، في أوج يوم الغفران، في الصلاة التي أقيمت في ميدان ديزنغوف، بعد أن أوقف معارضو الإصلاح القضائي الصلاة لأنها تضمنت الفصل بين الرجال والنساء.

قال غوزالي للحاخام بينتو: "أنا أحارب اليهود "المعادين للسامية" عبر الإنترنت، وفي أعقاب ذلك أوقفوا الصلوات في تل أبيب".

تفاجأ الحاخام بينتو وأجاب: "ابتعدوا عن الخوض في هذا النقاش، أيها الصديق، فما الفائدة منه؟ وكيف سيفيد ذلك؟ هل سيجعلهم ذلك يكفون؟ لا. هذا سيجعلهم يتمادون. عندما يكون هناك جرح - إذا تم حكه فالحكة تصبح أشد. إنهم مساكين، وهم أناس طيبون أيضًا، وتم زج أشياء مختلفة في عقولهم".

بل ذهب الحاخام بينتو ليقول لغوزالي: "اعلموا أن الأشخاص من أمثالكم مذنبون بكل شيء. لماذا تتجادل معهم؟ لماذا تتجادل معهم. إنهم مساكين وشأنهم شأن الأطفال الرضع الذين تم أسرهم. تجنبوا الشجار مع أحد، وتعلموا حبهم، واحترامهم، والإجابة عليهم بشكل لائق".

حسل أقواله: "هم أوقوا الصلاة هذا العام؟ إذا خضنا نقاشًا من أجل ذلك، فسوف يستمرون في التشويش. أما إذا تجاهلنا ذلك - ففي العام المقبل لن يغادروا منازلهم. ينبغي التصرف بذكاء. وتجنب المشاجرات. الآن ستدخل الميول الشريرة المرتبطة بالجدل، وسوف يمر".

وأضاف الحاخام بينتو ردًا على أقوال بطل العالم في الملاكمة: "وإذا عرفوا كيف يجيبون عليهم بشكل مؤدب - في غضون عامين سيأتون هم أنفسهم لأداء الصلاة".

hespress courtesy Shuva Israel الحاخام بينتو يؤدي صلاة يوم الغفران