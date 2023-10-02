الحاخام بينتو: "الصعود إلى الحرم القدسي الشريف ممنوع على اليهود"

الحاخام الشهير حذر أتباعه من الدخول الى الحرم القدسي الشريف وقال إن من يدخل يعرض نفسه لعقوبة "كاريت"

مع وصول اعداد اليهود الذين يزورون الحرم القدسي الشريف، عاد الحاخام اليهودي الشهير يوشياهو بينتو التأكيد وبقوة على عدم جواز صعود اليهود الى ما اسماه جبل الهيكل. وقال الحاخام "إن من يصعدون إلى جبل الهيكل يعرضون أنفسهم لعقوبة "كاريت"". وكاريت هي عقوبة الهية بحق مخالفات شرعية خطيرة.

في حصته الأسبوعية حذر الحاخام بينتو طلابه، من عدم جواز صعود اليهود الى الحرم القدسي الشريف، جبل الهيكل وفق تعبيره، وأكد انه "بحسب الشريعة اليهودية، فإنه يحظر الصعود إلى هناك. ومن يدخل جبل الهيكل، يعرّض نفسه لعقوبة "كاريت". ولا نعرف كيف يُسمح بذلك. يعتقد بعض الناس أنهم يفعلون شيئًا جيدًا. إلا أنه مخالف لأحكام الشريعة اليهودية".

وأشار الحاخام بينتو إلى نقطة إشكالية أخرى ترتبط بصعود اليهود إلى الحرم القدسي الشريف وهي استفزاز المسلمين، وهو ما تحرمه التوراة المقدسة. وبحسب الحاخام :"بصرف النظر عن مسألة عدم جواز استفزاز أمم العالم، فإنه ممنوع أيضًا وفقًا للشريعة اليهودية. هذا المكان هو قدس الأقداس حيث تنص التوراة المقدسة على أن "الغريب الذي يقترب منه مصيره الموت". وما الفائدة من استفزاز غير اليهود؟ فقد حلّف الله عز وجل الشعب اليهودي على مدار ثلاثة أسابيع أنهم لن يستفزوا أمم العالم. يجب ألا نستفز غير اليهود"، أضاف الحاخام بينتو.

وقال: "هناك أشياء يجب أن يكون الشخص حكيمًا ولا يدخل فيها أصلاً"، مناشدًا أتباعه: "لا تلتمسوا طرق إجازة ذلك، فلا يجوز أن تطأ الأقدام جبل الهيكل".