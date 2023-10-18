منذ هجوم حماس الدموي: العلامة المعروف بينتو يقدم حصة يومية معززة وداعمة

يواصل العلامة يوشعياهو بينتو تقديم حصصا معززة وداعمة في إسرائيل وحول العالم عن ما حدث في غلاف غزة

منذ الهجوم الدموي الذي تم ارتكبته حماس بحق بلدات منطقة غلاف غزة في إسرائيل، يقدم الحاخام العلامة يوشياهو بينتو كل مساء حصة معززة تُنقل ببث فيديو إلى تجمعات أخرى في أنحاء إسرائيل وحول العالم.

الحصة المبنية على فكرة "الأسئلة والإجابات" تتناول الأسئلة التي تراودنا جميعًا هذه الأيام. في كل يوم يتم تلقي مئات الأسئلة التي ترد من كافة التجمعات اليهودية حول العالم – إلى المركز الهاتفي لحصص الحاخام بينتو.

حيث تُطرح الأسئلة التي تم تلقيها خلال الحصة وكما ذُكر أعلاه الحاخام بينتو يتطرق إليها باستفاضة حيث يلتمس تعزيز روح اليهود حول العالم، وبشكل خاص في إسرائيل. الحاخام بينتو ينسج في إجاباته نصائح من حكمة الروح اليهودية بالدمج مع علم النفس المحدث.

العديد من الأسئلة ترد من جنود الجيش الإسرائيلي الذين يدافعون في هذه الأوقات بأجسادهم عن دولة إسرائيل. سماحة الحاخام يشد على سواعدهم ويباركهم ويشجعهم.

كما وترد أسئلة عديدة من عائلات المفقودين والمفقودات التي تمر هذه الأيام بمعاناة لا بتحملها العقل، بعد اختطاف أعزائهم إلى غزة بشكل قاس ومؤلم من قبل حماس.

يمكن مشاهدة الحصص بالبث الحي أيضًا من خلال شبكات التواصل الاجتماعية التابعة للحاخام بينتو كل مساء عند الساعة 19:00 مساءً حسب توقيت إسرائيل.