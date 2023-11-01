من أجل شفاء الجرحى: الحاخام بينتو صلى في ضريح صديق معروف في المغرب

الحاخام الشهير يزور المغرب لأداء الصلاة من أجل شفاء الجرحى سكان دولة إسرائيل

في ظل الحرب التي تدور رحاها في إسرائيل والوضع الأمني المعقد وصل الحاخام العلامة يوشياهو بينتو إلى ضريح جده الحاخام حاييم بينتو الصغير رحمه الله وطيب الله ثراه المدفون في المقبرة القديمة بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وأدى الحاخام بينتو صلاة خاصة من أجل سلامة سكان دولة إسرائيل، الذين يواجهون تحديًا أمنيًا في شمال البلاد وجنوبها وصلى لشفاء الجرحى الكثيرين ولنجاح الجنود الإسرائيليين.

وصادف وصول الحاخام بينتو إلى ضريح جده تاريخ رحيل الحاخام حاييم بينتو رحمه الله المعروف بكراماته العديدة وأنه أحد كبار صديقي المغرب المعروفين.

وبعد أداء الصلاة في القبر قدم الحاخام بينتو حصة توراة ودعم والتي تم نقلها بالبث الحي لعشرات الأماكن حول العالم، حيث تطرق الحاخام بينتو في إطارها إلى الأسئلة التي تم إرسالها مسبقًا من قبل المشاهدين.

شاهدوا التوثيق من الصلاة الخاصة بجوار ضريح الحاخام حاييم بينتو رحمه الله وطيب الله ثراه في مدينة الدار البيضاء المغربية.

Shuva Israel الحاخام بينتو يصلي في ضريح جده