حتى إذا كنتم تعيشون الحزن: لا تدمروا مستقبل أطفالكم

يوصي العلامة الشهير في هذه الفترة المعقدة التي بها إسرائيل الحرص على الصحة النفسية لأطفالنا

في الحصة الأخيرة التي قدمها الحاخام العلامة يوشياهو بينتو تطرق إلى حرب "السيوف الحديدية" والفترة المعقدة التي يمر بها مواطنو إسرائيل بشكل خاص واليهود حول العالم بشكل عام. حسب أقواله الأيام مليئة بالتحديات وأحيانًا تجر المرء إلى الحزن والاكتئاب الذي يدمر القاعدة العائلية وتربية الأطفال.

حسب قول الحاخام بينتو أحيانًا بسبب الاكتئاب الآباء "يزجون المشاكل والأوهام في أدمغة الأطفال ويقولون لهم كلمات ليست في محلها والتي تترك آثارها عليهم على مدار سنين طويلة".

ودعا الحاخام بينتو "لا تخلطوا السم والعسل"، وأضاف "يسهل توزيع الرائحة الجيدة أما الرائحة الكريهة فهي تلتصق بالملابس وتلازمها" هو أضاف.

حسب أقواله "هناك حالات اكتئاب لا تستند إلى أي واقع، بل تعود إلى أعماق الروح والدماغ ولا بد من معرفة طريقة التعامل معها دون الانجرار وراءها، أيضًا خلال الفترة الراهنة بالغة التعقيد. ويجب تشديد الإيمان بالله عز وجل والإكثار من صنع الخير"، شدد الحاخام بينتو.

شاهدوا كلامه الكامل: