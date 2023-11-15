"سر نجاح تربية الأطفال" : إليكم الطريقة الصحيحة

العلامة الشهير يلقن اتباعه الطريقة الصحيحة في تربية الأطفال اعتمادا على إحدى قصص التوراة

استعرض العلامة المعروف الحاخام يوشياهو بينتو خلال حصة دينية في مانهاتن الدرس الأسبوعي التوراتي، وكان "درس تولدوت" (الجزء السادس الأسبوعي من التوراة) حيث شرح أنه يمكن تعلم الكثير منها بخصوص طريقة النجاح في تربية الأطفال.

ووفقا لتصريحاته نجد في الدرس التوراتي الأسبوعي آية :"وصال وجال ابنيها فيها فسألت الله عز وجل عن ذلك"، فرد حاخاماتنا المبجلون أنه كلما مرت رفكا بجانب ديار عبادة الأوثان كان عيسو يختلج ويريد الخروج. في حين ذهبت رفكا إلى مدرسة "شيم وعيفر" الدينية ويعقوب كان يهيج فيها، فما تفسير ذلك؟

الحاخام بينتو جاء بنص التلمود في الفصل الذي يتناول يوم السبت الصفحة 23 حيث ورد أن حاخاما قال إن كل من يترحم ويعين طلاب التوراة المقدسة سيرزقه الله عز وجل الأبناء الذين يتعلمون التوراة المقدسة وإذا كان يحترم طلاب التوراة المقدسة فستتزوج بناته من طلاب التوراة المقدسة. عندما لاحظت رفكا أن لديها ابن يريد الخروج بجانب ديار عبادة الأوثان توجهت إلى طلاب التوراة المقدسة في مدرسة شيم وعيفر لمساعدتهم وذلك لتتشرف بأن يكون ابنها الجنين الذي يريد الخروج عند أماكن اقتراف الآثام صديقًا بفضل مساندتها ودعمها طلاب التوراة المقدسة.

وقال الحاخام بينتو :"نجد هنا عنصرًا هامًا للغاية شرحه الحاخام بينتو في حصته مفاده أنه كلما ساند المرء ودعم طلاب التوراة المقدسة وعمل من أجلهم يرزقه الله عز وجل الأنسال الذين يتبعون صراط الله عز وجل ليصبحوا طلاب التوراة المقدسة. وبالتالي، أضاف الحاخام بينتو، يجب العمل جاهدين على دعم ومساندة طلاب التوراة المقدسة واحترامهم للتشرف بالأبناء وأزواج البنات من طلاب التوراة المقدسة.

ولا سيما في هذه الأيام حيث تكون الغريزة الشريرة قوية جدًا ومن الصعب تربية الأطفال، يجب على المرء العمل جاهدًا على مساعدة ودعم طلاب التوراة المقدسة ليرزقه الله عز وجل الأبناء من طلاب التوراة المقدسة وكذلك احترام طلاب التوراة المقدسة لتتزوج بناته من طلاب التوراة المقدسة".