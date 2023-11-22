هكذا ستعرفون متى تنقطعون عن الأشخاص الذين يؤذونكم

محاضرة العلامة المعروف بينتو في مانهاتن تمحورت حول "كيفية الابتعاد عن الأشخاص" الذي يسببون لنا الأذى

شدد العلامة الحاخام المعروف يوشياهو بينتو خلال حصته الأخيرة في مانهاتن على أهمية "إحترام كبار السن والشيوخ والوالدين، والتعلم منهم كيفية التصرف بشكل سليم في حياتنا" ، إلا أنه قال بأنه "ينبغي التعديل أحيانا".

وأكد الحاخام بينتو أنه "عندما تكون الطريقة جيدة ينبغي مواصلة اتباعها"، أما إذا "كانت فاسدة فينبغي تعديلها وعدم الانجرار وراء العادة". وتابع الحاخام بينتو :"أما الشخص الذي تربى داخل مبنى عائلي غير سليم يجب أن يقوم باستراحة ليبدأ حياة جديدة. والشخص الذي لم يحسن والداه معاملته يجب أن يتوقف عن العادة ويبني لنفسه حياة جديدة.

وشدد الحاخام بينتو على أن :"تأثير الشيوخ وكبار السن يترك أثرًا كبيرًا على حياة الإنسان، ولذا يجب معرفة الاختيار السليم واتخاذ القرارات المناسبة والتوقيت المناسب للقرارات والفترة الزمنية المناسبة لتبني هذه القرارات والتوقيت الصحيح والمناسب للتعديل"

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