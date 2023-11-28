"الثقة بالناس حتى بعد مواجهة خيبات الأمل": كيف من الممكن أن يتم ذلك؟

العلامة الشهير بينتو يحض خلال حصته على التمسك بالقيم والأخلاق رغم مواجهة الأشخاص السيئين

حض العلامة المعروف الحاخام يوشياهو بينتو خلال حصته التي قدمها مساء الأحد في ميامي على مواصلة الحفاظ على الإخلاق والنزاهة رغم مواجهة الأشخاص السيئين الذين يفتقدون إلى هذه الأخلاق وقال :"حتى لو كنتم محاطين بالأشخاص المحتالين أو إذا تعرضتم الى الظلم منهم، فلا تفقدوا قيمكم وأخلاقكم وتنحدروا إلى مستواهم، بل حافظوا وتمسكوا بأخلاقكم ونزاهتكم وشرفكم، ولا تفقدوا قيمكم واستقامتكم حتى في مواجهة أشد الأشخاص مكرا".

واستند الحاخام بينتو في كلمته على نص الدرس التوراتي الأسبوعي الذي قرأه يوم السبت الماضي وهو درس Vayetze (وهو الجزء الأسبوعي السابع من التوراة في الدورة اليهودية السنوية من قراءة التوراة) ويسرد هذا الجزء ملامح شخصية سيدنا يعقوب عليه السلام الذي بقي "بريئًا" أيضًا في مواجهة عيسو الشرير ولافان النصاب.

حسب أقوال الحاخام بينتو "يجب التشكيك دائمًا لكن لا يجوز فقدان الثقة بالناس لأنه إذا فقد الشخص الثقة فقد كل شيء". وقاد خاطب الحاخام بينتو الجمهور سائلاً: "إلى أي مدى تثقون بالناس؟" وكان الجواب واضحًا: نكاد لا تثق بهم.

وتابع الحاخام بينتو في طرح المواقف الصعبة: وإذا سئل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إذا كان يثق بالأشخاص من حوله، فسيكون جوابه نعم. ولماذا؟ لأن براءة ذلك الطفل لم تفسد بعدُ، وبالتالي فإنه يمتلك هذه الثقة"يجب التحلي بالثقة خلال مواجهة الحياة ومصاعبها. حتى إذا واجهنا خيبات أمل قاسية خلال الحياة، فإنه فقط من خلال الثقة يمكن النجاح"، أضاف الحاخام بينتو.

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