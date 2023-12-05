حاخام يهودي: "الله عز وجل مع المختطفين في الأنفاق في غزة"

الحاخام الشهير بينتو يستشهد بتفسيرات من التوراة وبأقوال حاخام آخر

اعتبر حاخام يهودي شهير ان الله عز وجل لن يُهمل المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس وان الرب موجود معهم حتى في انفاق قطاع غزة.

وقال الحاخام يشعياهو بينتو ان هجوم حماس في السابع من أكتوبر والذي تزامن مع عيد فرحة التوراة لا زال يراوده وكذلك مشاهد الدم والحزن الذي انتاب شعب إسرائيل، لكنه أشار انه كما قال الملك داوود في سفر المزامير إن الله معه في المحنة بمعنى "أن الله عز وجل موجود مع كل يهودي بشكل شخصي، وموجود معنا في كل محنة".

واستشهد الحاخام بينتو بحاخام اخر "إسرائيل من روجين" عندما كان في السجن، فبكى بأحد الأيام. احد حراس السجن الذي اعتاد على ان يرى الحاخام من روجين قوي فسأله الحارس لماذا يبكي، فأجابه الحاخام "تنص التوراة على مقولة الرب أنا معه في محتنه، أي الله عز وجل مع كل يهودي في محنته، الآن أنا في السجن لذا الله عز وجل موجود معي في السجن".

وقال الحاخام بينتو: "أبكي من أجل السكينة الموجودة في السجن في هذا المكان الخسيس تحت قبضة أشرار" في إشارة منه الى المختطفين وأماكن احتجازهم "كم عدد اليهود في هذا المكان الخسيس؟ أطفال صغار لم يرتكبوا أي ذنب، أطفال صغار، أشياء لا يمكن تخيلها ووصفها، قسوة لا يمكن تخيلها ووصفها. السكينة تبكي، الله عز وجل مع كل طفل، ومع كل أم، ومع كل أب، ومع كل يهودي في حزنه".

Shuva Israel الحاخام بينتو

ورأى الحاخام بينتو انه "لا يوجد يهودي واحد في العالم لا يبكي ويألم بهذا الموقف، الألم هو أشد ألم، السكينة تبكي معنا، السكينة في حزن كبير. لقد مات الكثير من الناس، الكثير من الناس الذين لا يُعرف عنهم، أناس في أيدي أشرار، السكينة تعيش أعظم حزن".

وحث الخاخام أنصاره وأبناء الشعب اليهودي على تشديد ايمانهم بالله "يجب أن نحلي قدر الله عز وجل لكل من أجل الشعب اليهودي بأسره ومن أجل السكينة أيضًا، وأن الله سبحانه وتعالى سينهض بالسكينة من ترابها، السكينة في مكان شديد الحزن، هذه أوقات صعبة للغاية".

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وقال االحاخام ان هذه الفترة هي أيضا بالغة الشدة من حيث الأرزاق: "هذا هو أيضًا عام مجاعة، وليس بالضرورة المجاعة من حيت قلة الأمطار بل المجاعة من حيث سبل العيش. الأسعار غالية، وتتحقق كل الأشياء الصعبة التي تقولها "الجمارا" التوراتية في فصل "تعانيت" (معاناة) عن الأوقات التي يكون فيها شدة في تحقيق الرزق، والمجاعة الذي ينعدم في ظلها مصدر رزق - إنه وقت صعب، وقت يكون فيه الرزق صعبًا للغاية".

وأضاف: "كل يوم نرى بعض الناس من الشعب اليهودي، الذين بسبب العديد من الآثام يواجهون صعوبة بالغة في معيشتهم. كم الحزن الذي نراه، الناس ليس لديها طعام ليوم السبت المقدس، الناس ليس لديها طريق لإعالة الأطفال، إنه حزن الضيق.. نشهد موقفًا صعبًا للغاية لم يحدث منذ سنوات من حيث مصدر الرزق ".

وحسب الحاخام بينتو فإنه "يجب على كل يهودي أن يقاتل بكل قوته لجلب الرحمة من السماء إلى هذا العالم، في كل عمل يمكن للإنسان القيام به. إنه يبدأ من الشيء الصغير، والترحيب بالناس في الشارع، وإظهار الحب والأخوة. يجب كل واحد أن يغفر ويسامح الجميع، وأن يسعى للقيام بالمزيد من الفرائض لتحلية قدر الله عز وجل. فريضة أخرى وفصل مزامير آخر وقراءة شيمع أخرى كما ينبغي".

"هذا هو الوقت المناسب"، تابع الحاخام بينتو، "لكي نصبح جميعًا أقوى في التوبة، لكسر جميع الستائر، لكسر جميع الحواجز، للالتزام بالله عز وجل، لتقريب كل يهودي من التوراة المقدسة، لتقريب كل يهودي من الفرائض. على كل واحد أن يساعد صديقه على الالتزام بحرمة يوم السبت اليهودي، علمًا بأن هناك أشخاص ليس لديهم ما يكفي للالتزام بحرمة يوم السبت المقدس، السبت يحل ولديك كل شيء للالتزام بيوم السبت، لكن تحقق مع صديقك ما إذا كان لديه ما يحتاجه ليوم السبت أيضًا".

وختم الحاخام أقواله انه "من المهم أن نعرف، أن هناك ميل الشر والشيطان، وعماليق الذي يأتي لتبريد القلب. لكننا ينزيل هذا العماليق، ونقوي أنفسنا في التمسك بالله عز وجل، وسنكسب بعون الله جميعًا الخلاص، والبركة، والفرح والنجاح، وكل الخير".