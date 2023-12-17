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حاخام يهودي: الحكومة المغربية تعمل الكثير من اجل يهود المغرب

بالشراكة مع شوبا إسرائيل
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عمدة نيويورك إريك آدامس في منزل الحاخام بينتو
Shuva Israelعمدة نيويورك إريك آدامس في منزل الحاخام بينتو

الحاخام الشهير يشعياهو بينتو يجتمع مع رئيس بلدية نيويورك أريك ادامس

اثنى الحاخام اليهودي الشهير يشعياهو بينتو بالجهود التي تقوم بها الحكومة المغربية من اجل يهود المغرب. وقال الحاخام خلال استقباله لرئيس بلدية نيويورك إريك ادامس في بيته في نيو يورك ان " الحكومة المغربية وعلى رأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس يعملون كثيرًا من أجل اليهود المغاربة ويدعمون بشكل استثنائي نشاط مدارس "شوفا إسرائيل" الدينية التابعة له في الدار البيضاء والرباط". 

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يشار الى ان مجموعة شوفا يسرائيل تحتوي على اكثر من 100 مدرسة توراتية منتشرة في مختلف انحاء العالم وتهدف الى نشر التوراة. 

المجموعة تدير 10 مدارس في نيو يورك ومن بينها الفرع الرئيس والذي يقع في قلب منهاتن حيث ثمن الحاخام بينتو دور رئيس البلدية في دعم نشاط المدارس التابعة للشبكة. وقال الحاخام بينتو لأدامس "نثمن مساهمتك عاليًا إذ يُعد دعمك لمجتمعات "شوفا إسرائيل" بشكل خاص وللجاليات اليهودية مصدر إلهام. إنك رمز ومثال لشخصية تصنع الخير والمحبة".

وتناول اللقاء بين الرجلين الأوضاع الحالية في إسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة. 

Shuva Israel
Shuva Israelعمدة نيويورك إريك آدامس في منزل الحاخام بينتو
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