إضاءة حي بورو بارك: آلاف الأشخاص حضروا مراسم إشعال الشموع من قبل الحاخام بينتو

الحاخام الشهير يشعل شموع عيد الأنوار وسط حي بروكلين في نيويورك بمشارك الآلاف

آلاف الأشخاص حضروا فعالية إشعال آخر شموع عيد الأنوار (حانوكا) من قبل الحاخام العلامة يوشياهو بينتو، قائد مجتمع "شوفا إسرائيل" حول العالم.

Shuva Israel أقيم الحدث، مثل كل عام، في حي بورو بارك في بروكلين، نيويورك.

وقد أقيمت الفعالية كما في كل عام في حي بورو بارك، في بروكلين نيويورك بحضور الحاخامات والحاخامات الذين يقودون المجتمعات، والضيوف والجمهور الغفير.

في وسط الفعالية التي أقيمت في قاعة "بيت إستير" الضخمة، أشعل الحاخام بينتو آخر شموع عيد الأنوار (حانوكا)، وألقى كلمة للتعزيز والصحوة ووزع على الآلاف قطع نقدية للحماية والبركة.

واستقبل الحاخام بينتو حاخام مجتمع "بركة ميناحيم" رجل الدين الصديق يهوشع ناتان بايبر، بينما عزفت جوقة حسيدية خاصة أغاني عيد الأنوار برفقة مغنين وطفل معجزة.

Shuva Israel أقيم الحدث، مثل كل عام، في حي بورو بارك في بروكلين، نيويورك.

وخلال مراسم الإشعال، جلس إلى جانبه نجلاه الحاخام الصديق يؤئيل بينتو الذي هو نجله الأكبر والذي يتبع خطاه والحاخام مئير إلياهو بينتو وهو نجل الحاخام بينتو الأصغر.

وقال الحاخام بينتو"نشهد فترة الحرب بين المادة والروح" وأضاف الحاخام بينتو "وكما شُنت خلال حقبة اليونانيين حرب على الروح – نشهد هذه الأيام حربًا على الروح أيضا. حيث تسعى القوى الغريبة إلى إقحام الحضارة اليونانية إلى بيوتنا هذه الأيام أيضًا. وطالما تصدينا لتلك القوى فسنرى المعجزات والعجائب".

وقام حراس شركة "شميرا" الواقع مقرها في بورو بارك بإدارة الحاخام ليفي لايفر بتأمين الفعالية، التي تم إنتاجها وإدارتها من قبل رجل الأعمال الحسيدي يعقوب بليتشكين.

وقبل ذلك، خلال أيام عيد الأنوار مكث الحاخام بينتو في منزله في المغرب، حيث أقيمت مراسم إشعال أنوار الحانوكا بحضور العديد من طلابه.

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