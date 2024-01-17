الحاخام بينتو من ميامي: احرصوا بشكل خاص على تجنب مشاهدة الأمور المحرمة

خلال هذه الفترة نريد جميعًا التغير لنكون أشخاصًا أفضل. لكن ما هو الشيء الأول الذي ينبغي البدء عنده؟ فلدينا كم هائل من الأشياء التي ينبغي تصحيحها.

خلال حصة قدمها الحاخام العلامة يوشياهو بينتو في ميامي تطرق الحاخام إلى ذكرى رحيل جده البابا صالي التي صادف وقوعها مطلع هذا الأسبوع قائلاً إن جل قوته كمن في حرصه على تجنب المشاهد المحرمة.

فبالتالي، شرح الحاخام بينتو، يجب على المرء تصحيح كل ما يتعلق بما يشاهده بشكل خاص، ونظرته للعالم، ونظرته للبشر، وتجنب رؤية الأشياء المحرمة، والحرص على النظرة الإيجابية للأمور.

وحسب أقوال الحاخام بينتو تشكل العين محرك الجسم الرئيسي فالعين تتحكم بالأفكار والأفعال، وتشكل فتحة المرء الرئيسية. لذا يجب أن يرتكز جل عبادتنا على العين.

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