بمناسبة ذكرى رحيل الحاخام أبو حصيرة حاخام يهودي يؤكد لأنصاره: المعجزات قادمة

شارك جمهور غفير في منهاتن في نيو يورك في مراسم احياء ذكرى رحيل الحاخام مغربي الأصل يتسحاق أبو حصيرة والذي كان احد اكبر علماء الدين اليهود. المراسم نظمتها حركة شوفا يسرائيل والتي يتزعمها الحاخام يوشياهو بينتو الذي تحدث عن ارث الحاخام أبو حصيرة.

وعّدد الحاخام بينتو فضائل الحاخام الراحل والذي وصفه بالصديق معتبرا إياه بالشخص المقدس وطالب عظيم في التوراة. وخلال حديثه عن القدرات غير الطبيعية للحاخام أبو حصيرة شرح الحاخام بينتو كيف أن المعجزات والأعاجيب تحدث بفضل التوراة.

وتناول الحاخام بينتو وبإسهاب أسس عقيدة الحسيديم التي أورثها الحاخام الباعال شيم توف المقدس معتبرا ان لأسس التي وضعها غيرت وجه الدنيا لا سيما في العالم اليهودي وعالم التوراة مع انشاء حركة الحسيديم التي اتبعت المنهاج الذي وضعه الباعال شيم توف.

وتزامن اللقاء مع عيد الشجرة اليهودي حيث اعتبر الحاخام بينتو ان من فضائل هذا العيد أنه يجعل الحياة أفضل.