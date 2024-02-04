الحاخام بينتو يصل إلى المكسيك بهدف تعزيز ودعم الجاليات اليهودية

بعد زيارته خلال الأشهر الأخيرة عشرة أماكن في الولايات المتحدة، وصل الحاخام العلامة يوشياهو بينتو الى المكسيك وقدم خلال الزيارة حصصا توراتية واجتمع مع الجالية اليهودية.

Shuva Israel

كما وصل الحاخام بينتو كذلك إلى جزيرة كوزومل التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزًا يهوديًا نابضًا بالحياة، برئاسة مبعوث حاباد دودي كابلين. حيث يعيش العديد من الإسرائيليين واليهود من كافة أنحاء العالم في المكان.

وزار الحاخام بينتو مقر حاباد الموجود هناك وعزز أفراد الجالية قائلاً "كل مكان له إصلاحه الخاص به. وبجب تطوير مهارات للتوصل الى الإصلاح المناسب. مثلما نقوم بتطوير العضلات، ينبغي تطوير قدرات روحانية ومحاولة فهم ماذا يريد الله منكم هنا".

ووفقا له "الله عز وجل هو الذي قادكم الى هنا-حتى تقوموا بالإصلاح، إصلاح أنفسكم وأيضا إصلاح المكان نفسه، والإرتقاء به، وإستخراج الومضات الكامنه فيه، من خلال الإكثار من تعلم التوراة وأداء الفرائض".

كما أشاد الحاخام بينتو طويلا بمبعوث حباد كابلين مضيفا :"توجد لديه حقوق كثيرة، وهو شخصية تؤدي عملا كبيرا كونه ينشر نور التوراة بإخلاص متناه ويحظى بشرف تقريب العديد من اليهود إلى ربنا".

خلال الأيام القليلة المقبلة يُتوقع أن يزور الحاخام بينتو المزيد من المناطق ليقدم حصصا توراتية داعمة لدى الجاليات اليهودية المختلفة.

منذ نشوب الحرب في إسرائيل، أصبح الحاخام بينتو يقدم حصصه يوميًا. حيث تقام كل مساء حصة توراتية تُنقل بالبث المباشر إلى الكثير من الأماكن حول العالم وآلاف المشاهدين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الحاخام بينتو"كل يهودي حول العالم يجب أن يكون شريكًا في حزن اليهود من سكان إسرائيل فنحن عبارة عن شعب واحد وروح واحدة".