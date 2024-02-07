نائبة رئيس الإكوادور تزور حائط المبكى في مدينة القدس

بدأت نائبة رئيس الإكوادور، فيرونيكا أباد، يوم الخميس، زيارة تاريخية إلى حائط المبكى في القدس، برفقة السيد يعقوب فليتشكين، مدير التحالف من أجل التعاون العالمي، والسيد جوزيف ليبسي الثالث. وشكلت الزيارة محطة هامة في الصداقة طويلة الأمد بين الإكوادور وإسرائيل.

Yossi Rosenbaum

لدى وصولها، استقبل الحاخام شموئيل رابينوفيتش نائبة الرئيس والوفد المرافق لها بحرارة. هذا وأدت الصلاة عند حائط المبكى، وهي لحظة ذات أهمية روحية عميقة، ووقعت في دفتر الزوار، تاركة رسالة صداقة، ثم قامت بجولة في الأنفاق التاريخية التي يعود تاريخها إلى زمن المعبد منذ أكثر من 2000 عام.

خلال إقامتها في القدس، التقت نائبة الرئيس مع القادة اليهود المؤثرين، بما في ذلك نائب رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم، والسيد سول ويرديجر، رئيس شركة أغوداث يسرائيل الأمريكية، والسيد جاي شوتنشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة American Eagle Outfitters. وأكدت هذه اللقاءات على العلاقة القوية بين الإكوادور والجالية اليهودية.

بعد الزيارة، قال السيد جو ليبسي: "عملي مدفوع بالحب العميق والاحترام للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ويشرفني أن ألعب دورًا صغيرًا في بناء جسور التفاهم والدعم. أعتقد أنه من خلال التعليم والتبادل الثقافي، يمكننا تعزيز المزيد من التعاطف والتعاون بين الأمم".

وأضاف السيد فليتشكين: "إن هذه الزيارة هي شهادة على قوة التعاون والاحترام المتبادل. ونحن فخورين بأننا لعبنا دورًا في تسهيل هذه اللحظة التاريخية ونتطلع إلى مواصلة عملنا نحو مزيد من التفاهم والتعاون بين الدول".

وتحدثت نائبة الرئيس عن أهمية رحلتها قائلة: "لقد تعلمت الكثير عن تاريخ القدس وتأثير القدس على العالم أجمع. لقد قمت بهذه الرحلة لإظهار السلام الموجود بين أسوار القدس. السلام الذي يتم النضال من أجله باستمرار هنا، وفي هذه الأوقات الصعبة، تواصل إسرائيل الوقوف بثبات في إيمانها. لقد تأثرت بشدة بصمود وتصميم الشعب الإسرائيلي، وسأحمل هذه التجربة معي كتذكير بأهمية للعمل من أجل السلام والتفاهم.

إن زيارة نائبة الرئيس إلى القدس هي بمثابة شهادة على الصداقة الدائمة بين الإكوادور وإسرائيل، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الدول. إن العمل الخيري الذي يقوم به السيد ليبسي هو مثال ساطع على التأثير الذي يمكن أن يحدثه الأفراد في بناء الجسور وخلق عالم أفضل للجميع.