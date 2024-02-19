العلامة الشهير بينتو يزور المكسيك ويجتمع مع العديد من الشخصيات الهامة بالمجتمع اليهودي

استقبل آلاف اليهود في مكسيكو سيتي الحاخام العلامة يوشياهو بينتو – قائد مجتمع "شوفا إسرائيل"، حيث جاء لزيارة خاصة الى المدينة.

وقد أجرى الحاخام بينتو جولة في كنس في المجتمعات المختلفة، والتقى بحاخامات وبرؤساء المجتمعات، والسياسيين، والموظفين الحكوميين ورجال الأعمال.

"تُعتبر الجالية اليهودية في مكسيكو سيتي إحدى الجاليات المميزة في أمريكا"، قال الحاخام بينتو، "حيث يترعرع برعاية الحاخامات الأعزاء جيل على التوراة والتقوى وأشخاص يقدسون اسم الله عز وجل في الأرض".

وقد تطرق إلى الوضع الأمني في إسرائيل والمذبحة التي ارتكبها مسلحو حماس في الـ 7 من أكتوبر، فحسب أقواله "جميع أبناء الشعب اليهودي يتكافلون مع بعضهم البعض". وإذا واجه اليهود من سكان أرض إسرائيل فترة من الحزن والضيق، فيحب علينا هنا وفي كل مكان آخر حول العالم أن نحزن أيضًا"، أضاف

حسب أقوال الحاخام بينتو "العالم كله يمر بتقلبات. من ناحية الأمن، والرزق، والصحة، وكل شيء. حيث يعيد رب العالمين ترتيب العالم، تمهيدًا لمجيء المسيح. وبالتالي، فالذين يجتهدون الآن ويعززون إيمانهم والتزامهم بتعاليم ديننا، ويتقربون من الله عز وجل ويكثرون من المحبة بدون مقابل سيفوزون بالخلاص الحقيقي".

خلال حملة الدعم في مكسيكو سيتي رافق الحاخام بينتو شقيقه الحاخام ميناحيم بينتو، الذي يرافق منذ سنين طويلة مؤسسات "شوفا إسرائيل".

وأثناء مكوثه في مكسيكو سيتي، التقى الحاخام بينتو مع رئيس مجتمع "هار سيناي" ألبرتو كيتسيك ونائبه سلفادور دانيئيل. و"هار سيناي" مجتمع يهود منحدرين من أصول سورية. كما والتقى مع رجل الأعمال ماكس إلمان أرازي ورجال أعمال من عائلة عطية.

Shuva Israël

وقد التقى الحاخام بينتو كذلك مع الحاخام شلومو طويل والحاخام الحرار، ومع المغني موشيه بيريتس الذي مكث في المكان في إطار سلسلة عروض لدى المجتمعات اليهودي.

كما وخلال حملة الدعم عُقد لقاء دافئ وودود بين الحاخام العلامة بينتو وباكو سيرفانتس – رئيس لجنة التنسيق التجاري في الحكومة المكسيكية، الذي قدر وثمن عاليًا الرغبة في التعاون الذي يصب في مصلحة يهود المكسيك.

بالإضافة إلى ذلك، عُقدت العديد من الحصص التوراتية واستقبل الحاخام بينتو الجماهير الغفيرة لتقديم التبريكات، والاستشارة والتدريب للحياة. وبعد المكسيك وصل الحاخام بينتو إلى ميامي حيث يمكث هذه الأيام، مقدمًا الحصص في مدارس "شوفا إسرائيل" الدينية المنتشرة في أنحاء فلوريدا.