بحضور الآلاف:الحاخام بينتو يعزي الحاخام بن سكفيرا بعد تكريمه بمدرسة في نيويورك

أمام آلاف اليهود من حركة الحاسيديم، وصل أمس الحاخام العلامة يوشياهو بينتو لتقديم التعازي للحاخام من سكفيرا بعد وفاة زوجته الصديقة حايا حانا طفيرسكي، التي توفيت بجيل 81 عامًا بعد تراجع صحتها خلال السنوات الأخيرة بعد إصابتها بأحد الأمراض.

الراحلة هي ابنة الحاخام الـ "يشوعوت موشيه" من فيشنيتس رحمه الله وشقيقة الحاخامات من فيشنيتس والحاخامات من بيلزا وساتمر.

وبعد تقديمه واجب العزاء تجول العلامة الشهير في المكان وزار قاعة مدرسة الحسيديم الكبيرة والفاخرة ومجمع المغاسل الدينية في المكان والتي يتم بناؤها هذه الأيام.

وقبل ذلك، تم تكريم الحاخام بينتو بصورة مؤثرة خلال زيارته مدرسة "إمري شيفر" الدينية في نيويورك من قبل طلاب المدرسة الدينية، وألقى العلامة الشهير كلمة أمام الطلاب وتلاميذ المدرسة وقال في كلمته :" "دراسة التوراة المقدسة تحمي العالم كله . أنتم، الأطفال وشباب المدرسة الدينية، بدراستكم – أنتم تحمون العالم كله".

خلال الأيام الأخيرة عاد الحاخام بينتو إلى داره في منهاتن، بعد حملة تعزيز في مكسيكو سيتي وفلوريدا، قدم خلالها عشرات الحصص التوراتية والداعمة.