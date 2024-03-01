العلامة الشهير بينتو: إليكم سبب عدم نجاح الناس في حياتهم

"إن الإنسان الذي يتأسس على نيل المكانة الاجتماعية والاحترام ، سيدمره هذا"، هذه أقوال الحاخام العلامة يوشياهو بينتو خلال الحصة الأخيرة التي قدمها. فحسب أقواله "أكبر مشكلة يعاني منها الإنسان هي السعي الدائم للحفاظ على المكانة الاجتماعية والأنانية".

وشرح الحاخام بينتو: "إن أفضل واقع يمكن للإنسان أن يعيشه هو حين لا يفتخر بنفسه حينما يشعر بالاحترام والفخر وإذا لم يشعر بالاحترام فهذا لا بحطمه. والإنسان الذي لا يتأثر بتاتًا بالاحترام والأنانية – سينجح في الحياة، لكن إذا رفع الاحترام من شأنه بنظره فهي ستحطمه أيضًا".

"إن معظم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته اليومية تعود إلى الانشغال في الوصول الى الذات"، أضاف الحاخام بينتو في حصته، "ويتعلق هذا بالمشاعر والعواطف. وهو أمر في غاية الخطورة. لأنه إذا كان الغرور ومشاعر الاحترام هي التي تتحكم في أهم القرارات التي يتخذها الإنسان، فهي ستجعله يرتكب أخطاء جسيمة".

"هناك الذين ينشغلون طول النهار في أفكار "ماذا قالوا عني؟، ماذا فكروا عني؟، لماذا قالوا عني هذا وذاك؟، لماذا فكروا عني؟، وكل شيء يدور عندهم حول البحث عن الاحترام – فذلك الإنسان يتصرف بناءً على التهور دون الرزانة لتصبح حياته تعيسة".

"يجب على الإنسان الابتعاد عن الغرور، والانفصال عن الأنانية، والابتعاد عن البحث عن الاحترام، والابتعاد عن الانشغال عما يفكر غيره بشأنه وعما يقال عنه، والنظر في كل شيء بعينه، بذكاء وبحكمة".

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