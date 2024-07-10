بحضور الآلاف || نجل العلامة الشهير يدعو "للبحث عن الخير عند مواجهة الصعوبات"

حضر أكثر من 5000 شخص على مدار الأيام الأخيرة حصص الحاخام يوئيل بينتو الذي يتواجد هذه الأيام في إسرائيل حيث يقدم سلسلة من الحصص التوراتية، والداعمة وتلك التي تتناول حركة الحسيديم في العشرات من المدن في أنحاء إسرائيل.

الحاخام يوئيل بينتو هو النجل الأكبر الذي يتابع مشوار والده الحاخام العلامة يوشياهو بينتو، حيث يعتبر على مدار السنوات الأخيرة ذراع والده الهامة في الإدارة الروحية لعشرات المدارس الدينية التابعة لـ "شوفا إسرائيل".

Shuva Israel

وقد سُجلت ذروة حملة الدعم الحالية في إسرائيل في يوم السبت الماضي، الذي تمت فيه قراءة باراشات كوراخ، حيث تواجد الحاخام يوئيل بينتو يوم السبت في مدينة أشدود، ليقدم الحصص التوراتية أمام الجمهور.

وفي ليلة الجمعة قُدمت حصة في قاعة شوفا إسرائيل في الحي الـ 12 حيث أقيمت أيضًا صلوات السبت، ثم أقيمت مأدبات السبت في منزل الحاخام العلامة في الحي الـ 11.

وقد اختتمت مأدبة ليلة الجمعة بعد منتصف الليل بنحو ساعتين حيث ألقى الحاخام يوئيل كلمة تناولت المسائل التوراتية والحسيدية التي أثارت اهتمام الجمهور الغفير الذي وصل من كل أنحاء مدينة أشدود.

وقال الحاخام يوئيل بينتو أمام الحمهور"إن التذمر والحزن مرض جيلنا، وهذا الأمر يؤدي لانهيارنا وسقوطنا. وبمجرد أن يدخل المرء السعادة الى حياته، ويعبد الله انطلاقًا من سعادة أداء الفرائض فهو يحصل على طاقات النجاح والخلاص"،

أضاف "نلاحظ في كافة الباراشات الأسبوعية أن حالات سقوط الشعب اليهودي بعد الخروج من مصر وبعد تلقي التوراة في جبل سيناء كانت تعود لشكواتهم وبكائهم"، وأردف "نعم، نمر جميعًا بصعوبات في حياتنا لكن الله عز وجل يريد منا البحث عن الخير وجلب السعادة، لأنه حقًا كل ما يصنعه الله في الدنيا هدفه الخير".

كما وقُدمت في ليلة السبت حصة توراتية كُرست لذكرى رحيل يوسيف الصديق الذي يتم إحياء تاريخ رحيله لدى الجاليات اليهودية في الأول من شهر تموز العبري. وحضر الآلاف مراسم إحياء الذكرى التي دامت ساعات طويلة ليلاً.

وهذا الأسبوع أيضًا يواصل الحاخام يوئيل تقديم سلسلة من الحصص التوراتية في العشرات من المدن الإسرائيلية حيث ينقل في كل مكان بركة والده الحاخام العلامة يوشياهو بينتو.