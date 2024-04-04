العلامة الشهير بينتو يتحدث عن الصدع بالمجتمع في إسرائيل :" يؤدي إلى إفساد وتدمير"

على خلفية التصدع والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي دعا العلامة يوشياهو بينتو أتباعه للعمل على توحيد الشعب قائلا :"إن صمت الجميع ولو قليلا فسيكون بالإمكان رأب الصدع".

وقال بينتو في مستهل كلمته إن "النزاعات والحروب الموجودة حاليا مرتبطة بالبشر، البشر يتصفحون طيلة النهار على الانترنت، وطالما شاهدوا شيئا ما ينجرون وراءه لمشاهدة المزيد والمزيد، إن كانوا ينتمون الى اليمين لا يشاهدون سوى اليمين ، ونفس الأمر بالنسبة لليسار يشاهدون ما يتعلق باليسار، وكل طرف يعتقد أنه وحده على حق، ويحرصون على مشاهدة الأمور التي تنسجم مع مواقفهم.

وأضاف الحاخام بينتو :"إذا تواجدت في مكان تسمع فيه حديث سيئ عن شخص ما، يؤثر هذا على وجدانك ويغذي جميع المشاركين بالكراهية".

وأضاف "الغاؤون من فيلنيوس يوضح أنه إذا كان هناك جدل بين شخصين فهما سيسويان الأمور بينهما في نهاية المطاف أما إذا كان هناك شخص ما يحرض علينا فلن نستطيع ذلك كون المحرض يؤجج الجدل مجددًا وباستمرار".

واختتم العلامة الشهير"وماذا يحدث حاليًا؟ الناس يجلسون ويواصلون النميمة، ليخلقوا أجواء الخلافات والإفساد مما يشكل دمارًا منقطع النظير. ويتمثل الداء لهذا المرض في تراجع كل واحد قليلاً وفي سكوت كل واحد قليلاً ليستعيد الشعب اليهودي وحدته. ببساطة السكوت. لا يوجد شخص ندم على سكوته".