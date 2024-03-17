هذا هو جواب العلامة الشهير بينتو المفاجئ حول وجود الكائنات الفضائية

في حصته الأخيرة سئل الحاخام العلامة يوشياهو بينتو عن وجود الكائنات الفضائية، وكان السؤال على النحو التالي: هل توجد هناك في أيامنا هذه كائنات فضائية وكيف ينبغي التعامل معها من وجهة النظر اليهودية؟

فرد الحاخام بينتو بفكاهة لكن مع رسالة هامة: "في حياتنا اليومية لا يكفينا الوقت لإنجاز المهام المنزلية والحفاظ على ترتيب الخزانة فكيف ننشغل في قضية الكائنات الفضائية؟ ولا يستطيع المرء السيطرة على مصلحته التجارية وأطفاله وعائلته ففي ماذا ينشغل؟ في مسألة وجود كائنات فضائية من عدمه؟".

وأردف الحاخام بينتو قائلاً: "يتم إلهاء المرء عن التفكير في الأشياء الهامة ليركز على الأشياء التافهة. ويجب على المرء تناول ما يهمه في حياته. لأن الحياة تمر بسرعة، وإذا لم يتم ضبط الأمور فسيفقد كل شيئ".

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