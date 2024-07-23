تدشين مدرسة دينية جديدة للحاخام العلامة يوشياهو بينتو

تشهد مؤسسات الحاخام العلامة يوشياهو بينتو، قائد مجتمع "شوفا إسرائيل" حول العالم زخمًا جديدًا. حيث تم خلال الأيام الأخيرة افتتاح مدرسة دينية جديدة في فلوريدا وقد باتت نابضة بالحياة والنشاطات الروحية المكثفة بالفعل.

وقد تم افتتاح المدرسة الدينية الجديدة في ساني أيلس بيتش لتنضم إلى المدارس الدينية النشطة بالفعل في أنحاء فلوريدا، وميامي بيتش وأفينتورا.

هذا ويمكث الحاخام بينتو خلال الأيام الأخيرة في فلوريدا ويستقبل الجماهير الغفيرة ويكثر تقديم الحصص التوراتية. وقد أقام مساء أمس حفلاً خاصًا في قاعة المدرسة الدينية الجديدة، إحياءً لذكرى الحاخام حاييم بن عطار والمعروف باسم "هؤور هحاييم هقدوش".

Shuva Israel

وفي كلمته، تناول الحاخام بينتو بشكل مفصل قصة شخصية الصالح المبجلة كما وقدم كلمات داعمة ذات صلة بالمسائل الحالية الشائكة. وحسب أقواله "المرء، لا يجوز له الثقة بنفسه أبدًا. أي يجب عليه البقاء مركزًا وحريصًا على الاستقرار لأنه لا يمكن الاعتماد على أحد".

وقال الحاخام بينتو "حتى أكبر الكهنة الذي أدى منصبه على مدار 40 عامًا خرج في نهاية المطاف ليواجه ثقافة سيئة مما يدل على أن المرء ربما يتمتع بمكانة عالية اليوم لكنه قد يضيعها يوم غد، وبالتالي فيجب البقاء متيقظين باستمرار وعدم التخلي ولو للحظة عن التمسك بزمام الحياة"، قال الحاخام بينتو مساء أمس.

وكان الحاخام بينتو قد شارك الأسبوع الماضي في فعالية مؤثرة أدخِل خلالها كتاب توراة إلى المدرسة الدينية الجديدة في ساني أيلس بيتش. حيث حضر الفعالية العديد من الضيوف الذين وصلوا من أنحاء الولايات المتحدة من الحاخامات والساسة ورجال الأعمال.

Shuva Israel

وفي الفعاليات الأخيرة التي أقيمت في فلوريدا حضر كذلك شقيق الحاخام بينتو، الحاخام ميناحيم بينتو، الذي هو أحد مؤسسي وداعمي مؤسسات "شوفا إسرائيل".

وعلى خلفية الحصص التي يقدمها الحاخام بينتو في فلوريدا، وصل نجله الذي يتابع مشواره الحاخام يوئيل بينتو خلال الأيام الأخيرة إلى المغرب، بعد أسابيع طويلة ومليئة بالحصص التوراتية التي قدمها في أنحاء إسرائيل.

وفي المغرب وصل الحاخام يوئيل بينتو إلى المقبرة القديمة في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، حيث أدى الصلاة مع طلابه عند ضريح والد "هؤور هحاييم هقدوش"، الحاخام موشيه بن عطار، وعند ضريح جده الحاخام حاييم بن عطار رحمهما الله وطيب ثراهما.

ويشار إلى أن مؤسسات "شوفا إسرائيل" تضم أكثر من مئة مدرسة دينية وفرعًا في أنحاء العالم، التي يرأسها الحاخام العلامة بينتو.