مأساة مجدل شمس: نقاش عبر الزوم بين العلامة الشهير بينتو والشيخ موفق طريف

جرت مناقشة استثنائية ليلة الثلاثاء، بين الحاخام العلامة يوشعياهو بينتو، والرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موافق طريف. تحدث رجلا الدين مطولا عبر تطبيق زوم، في أعقاب مقتل اثني عشر طفلاً في قرية مجدل شمس في هضبة الجولان بصاروخ أطلقه حزب الله.

وقال الحاخام بينتو للشيخ طريف: “إن مقتل الأطفال صادم ومروع. نصلي من أجل شفاء المصابين وقلوبنا مع الطائفة الدرزية بأكملها ومع كل شعب إسرائيل”. وأضاف الحاخام بينتو: "نرغب في عزاء العائلات في هذا الوقت العصيب والمؤلم، ليرسل لهم الله عزاءً وبركةً كبيرة".

Shuva Israel

وحرص الشيخ طريف على شكر الحاخام بينتو مضيفا: "إن روح الوحدة التي تلهمونها تمنحنا القوة. المجتمع الدرزي بأكمله يمر بأوقات عصيبة وصعبة للغاية. فقط في الوحدة يمكنها هزيمة الشر. وبالنيابة عن المجتمع الدرزي بأكمله، أود أن أشكركم". . بعد ذلك، ناقش العلامة بينتو والشيخ طريف على انفراد وبشكل مطول مختلف القضايا الراهنة.