بمناسبة عيد المساخر أنصار الحاخام اليهودي الشهير بينتو يحتفلون بسقوط "هامان"

بمناسبة عيد المساخر اليهودي وفي ظل الحرب والأوضاع الأمنية في إسرائيل، أقام الحاخام اليهودي الشهير يوشياهو بينتو هذا الأسبوع احتفالا تضمن صلوات تدعو للإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين لدى حماس في غزة.

الاحتفال في عيد المساخر هو تقليد يحضره الآلاف الذين ينتهزون المناسبة لتلقي البركات من الحاخام بينتو.

حضر الحدث الذي أقيم في المدرسة الدينية لـ "شوفا إسرائيل" في مانهاتن، مسؤولون سياسيون امريكيون بالإضافة الى عدد من موظفي الإدارة الامريكية. كما شارك فيه كبار الجالية اليهودية في مانهاتن، ورجال الأعمال والأثرياء الذين جاؤوا من كافة أنحاء الولايات المتحدة ومن العالم كله والآلاف من أتباع الحاخام.

Shuva Israel

ورافق الحاخام بينتو نجله الشاب يوئيل والذي يواصل مشواره، وتلقى يوئيل ترحيبا حارا من الآلاف الذين حضروا الاحتفال. يوئيل النجل معروف بإلمامه بكافة مجالات التوراة :الجانب الظاهر، والحسيدوت، والفقه والسر وتعتبر دروسه مؤثرة نظرا لعمقها ويطلب المشورة منه حاخامات وقادة جاليات يهودية حول العالم.

الحاخام بينتو حث اتباعه على أداء الفرائض بالفرح والشكر على المعجزة التي صنعها رب العالمين للشعب اليهودي خلال فترة الملكة إستير ومردخاي الصديق في بلاد فارس. وقال "إن الذي صنع لنا معجزات في فترة مردخاي وإستير سيصنع لنا اليوم أيضًا معجزة كبرى"، وتابع"لا يجوز أن ننسى ولو للحظة المختطفين المتواجدين في غزة، الموجودين في ضيق شديد. ولا يجوز أن ننسى الجنود الذين يحاربون. ولا يجوز أن ننسى العائلات الثكلى. وسنصلي الآن ونسأل رب العالمين أن ينصرنا".

وحث الحاخام بينتو اتباعه والحضور على الشعور بالفرح والسعادة في هذا اليوم رغم الظروف السياسية المحيطة