حاخام يهودي شهير: "التوراة هي من حافظت على الشعب اليهودي، وليس الجيش والدبابات"

قال الحاخام الإسرائيلي الشهير يشعياهو بينتو وخلال لقاء شيق عُقد مساء أمس في ميامي مع أكاديميين، إن التوراة هي من حافظت على الشعب اليهودي، وليس الجيش والدبابات.

بحسب الحاخام بينتو "الشعب اليهودي يستمد طاقته من التوراة. وحسب اعتقادنا كيهود فإن التوراة هي التي حافظت علينا طيلة السنوات. نحن شعب يتميز عن بقية الشعوب، ليس من حيث قوة الدبابات والجيش، بل بفضل قوة التوراة المقدسة. ويجب الالتزام بالقيم والتقاليد كونها تمثل الطريق الصحيح".

واستعرض الحاخام بينتو وجهة النظر اليهودية من النفس وتطرق باستفاضة إلى علم النفس اليهودي. وقد أشار إلى النماذج المشهورة لأب نظرية التحليل النفسي سيغموند فرويد مدعيًا أن اليهودية تقدم نظرة مختلفة تمامًا لمجال النفس.

وحسب أقوال الحاخام بينتو، يجب على المرء اليهودي البقاء دائمًا في إطار التوراة، حيث لم يكن الشعب اليهودي ليصمد أمام كل المصاعب والفترات في المنفى لولا التوراة والفرائض التي تنص عليها.

"نحن نعتقد بأن كل مرء يجب أن يكون مرتبطًا بتقاليده وبقيمه ولليهود بيننا نقول إنه يجب الحفاظ على الصلة بالتوراة والعيش في عالم التوراة".

وحسب أقوال الحاخام بينتو "بمجرد خروج اليهودي من عالم التوراة، كل شيء ينهار. كون اليهودي لا يملك مجالاً للمناورة خارج عالم التوراة واليهودية. فيجب عليه أن يكون داخل إطار التوراة".

وختم الحاخام بينتو "إن اليهودي ليس شخصًا يسمى يهوديًا إذ يكون الأمر الذي يميزنا كيهود هو العيش حسب قيم التقاليد اليهودية". شاهدوا: