كيف يمكن الشعور بالهدوء حين يتم سماع صافرات الإنذار؟ الحاخام بينتو يقدم نصائح حول كيفية التعامل معها

يشهد الشعب اليهودي إحدى أكثر الفترات تعقيدا من الناحية الأمنية. حيث أطلقت ايران مساء السبت باتجاه دولة إسرائيل مئات الصواريخ والطائرات المسيرة والتي تم اعتراضها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع دول أخرى.

كقاعدة عامة، نعيش على مدار السنوات الأخيرة الهواجس والمخاوف، حيث تحيط صافرات الإنذار بنا لتنذر من خطر الصواريخ المنطلقة من غزة، ولبنان، وسوريا، والعراق وإيران.

ما هي صافرة الإنذار؟ صافرة الإنذار تأتي للدفاع عنا وتحذيرنا، شرح الحاخام العلامة يوشياهو بينتو في حصته، لكن حسب أقواله، من كثرة صافرات الإنذار والتحذيرات فقدنا وجهة النظر الصحيحة والقدرة على تمييز المواقف التي تستدعي حقًا الخشية والمواقف التي يسيطر عليها الخيال العاري عن الصحة.

وقال الحاخام "عندما ينتاب المرء القلق هو يشعر بالخوف لينقل له جسمه إشارة تشبه الإنذار" وأضاف "لكن المشكلة إشباعنا على مدار سنين طويلة بالخرافات التي لا تستند إلى أي أساس حقيقي، وفقداننا للتمييز الصحيح. وبالتالي فيجب علينا استعادة أنفسنا وتغليب العقل مع التخلص من الأفكار الخيالية".

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