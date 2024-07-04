نجل الحاخام الشهير بينتو يخوض في غمار الفقه اليهودي بمحاضرة شيقة بمدينة أشدود

قدم الحاخام مئير إلياهو بينتو، نجل الحاخام العلامة يوشياهو بينتو، قائد مجتمعات "شوفا إسرائيل"، محاضرة دينية شيقة حول الفقه اليهودي، في مدرسة "شوفا يسرائيل" الدينية، والتي حضرها جمهور غفير.

تناولت الحصة الدينية جوانب الفقه المتعلقة بالتيفلين عموما وتيفيلين رابينو تام بشكل على وجه الخصوص، وفي غضون دقائق معدودة تحولت الحصة الدينة ساحة تجادل حماسية بالمسائل التوراتية، والأسئلة والإجابات، والنقاشات الفقهية والحوارات المتعمقة.

وكشف الحاخام مئير إلياهو ببداية محاضرته أنه سيصدر قريبًا كتابًا جديدًا سيتناول برمته قضية تيفيلين راشي وتيفيلين رابينو تام وغيرها من القضايا.

على أن يكون عنوان الكتاب الجديد "تيفيلين ديماريه عالما" ويُتوقع أن يتم نشره لدى الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وسيتاح شراؤه لدى متاجر الكتب المختارة.

رغم سنه المبكر نسبيًا، أصبح الحاخام مئير إلياهو بينتو معروفا بمعرفته الواسعة ومثابرته. حيث يقدم الحصص التوراتية والفقهية بشكل متكرر في مدرسة "شوفا إسرائيل" الدينية في مانهاتن والتي تحضرها الجماهير الغفيرة.

لقد وصل الحاخام مئير إلياهو بينتو إلى إسرائيل بغية دعم مجتمعات "شوفا إسرائيل" بصحبة شقيقه الأكبر، الحاخام يوئيل موشيه بينتو، نجل الحاخام العلامة يوشياهو بينتو الذي يتابع مشواره، والذي يقدم سلسلة ماراثونية من الحصص في كل أنحاء البلاد.

وستقدم هذا المساء حصة أخرى من قبل الحاخام مئير إلياهو بينتو في مدينة أشكلون لدى مدرسة "شوفا إسرائيل" الدينية الواقعة في شارع هسوكا 5، عند الساعة 5 مساءً.

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