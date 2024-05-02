الحاخام بينتو يحيي عيد الفصح اليهودي في المغرب

احيى الحاخام اليهودي الشهير يشعياهو بينتو عيد الفصح وهو احد اهم الأعياد الدينية اليهودية في منزله بالعاصمة المغربية الرباط.

واحيى الحاخام أيام العيد بالعديد من الفعاليات الدينية بحضور العديد من طلابه الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم للاحتفال معه بليلة عيد الفصح

وخُصِص احد الاحتفالات لإحياء ذكرى رحيل الحاخام مئير أبو حصيرة وهو ابن العلامة الشهير المعروف بالبابا سالي. وشارك في هذه الأمسية بالإضافة الى تلاميذ الحاخام بينتو كبار أعضاء الجالية اليهودية بالمغرب.

الجزء الأخير من العيد احياه الحاخام بينتو في بيته في منهاتن في نيو يورك وأقيمت في قاعة مدرسة جمعية شوفا يسرائيل التابعة للحاخام أنشطة دينية وتخللت هذه الأنشطة طقوس "مباركة الأشجار" التقليدية التي تقام خلال شهر نيسان العبري، حيث تتم مباركة أشجار الفاكهة عندما تبدأ في الإزهار. كان المشهد رائعاً عندما سار الحاخام بينتو وطلابه من منزله إلى سنترال بارك، حيث صادفوا أشجار الفاكهة التي أعلن الحاخام والطلاب بجانبها مباركتهم.

كما احتفل الحاخام بينتو أيضًا باليوم السابع من عيد الفصح مع طلابه في مانهاتن، واحيى الحضور ذكرى عبور البحر الأحمر والخروج من مصر. وقال الحاخام بينتو خلال الحدث: "شهر نيسان هو شهر الخلاص، وقريباً سنرى الخلاص الكامل ومجيء المسيح".

وخلال أيام منتصف العيد، تم بث صور الحاخام بينتو على عدة شاشات عملاقة مثبتة في ساحة التايمز الشهيرة، إلى جانب نصوص تدعو إلى الوحدة.