نجل العلامة يوشعياهو بينتو يواصل حملته الداعمة ويجتمع مع عدد من الحاخامات الهامين في القدس

اجتمع حاخامات وشخصيات عامة خلال الأيام الأخيرة مع الحاخام يوئيل موشيه بينتو الذي يمكث هذه الأيام في إسرائيل، بمناسبة حملة دعم يجوب خلالها بين مجتمعات "شوفا إسرائيل".

ووصل مساء أمس إلى منزل الحاخام يوئيل في القدس عدد من الحاخامات الهامين من العلامات التاليون: الحاخام يعقوب شابيرا رئيس مدرسة "مركز هاراف" الدينية، وعضو مجلس الحاخامية الرئيسية ورئيس لجنته التربوية، والحاخام ميخائيل لاسري، الذي يقود في إسرائيل ثورة التوبة خلال السنوات الأخيرة.وتحدث الجانبان في مسائل التوراة والفقه اليهودي.

ويذكر بأنه في مطلع الأسبوع الجاري التقى الحاخام يوئيل بينتو مع الحاخام العلامة من فيشنيتس. حيث تمت دعوة الحاخام بينتو ليحل ضيف شرف على حفل الهيلولا الضخم الذي أقيم في أشدود بمناسبة حلول اليوم الـ 33 من العومر وهو ذكرى ارتقاء الحاخام شمعون بار يوحاي، بقيادة الحاخام العلامة من فيشنيتس وبحضور الآلاف من الحاسيديم.

وكما أفيد سابقا، يمكث الحاخام يوئيل بينتو هذه الأيام في إسرائيل بهدف تعزيز مجتمعات "شوفا إسرائيل" بقيادة والده الحاخام العلامة يوشياهو بينتو. حيث نقل الحاخام يوئيل على مدار الشهر المنصرم عشرات الحصص في التوراة والأخلاق التي حضرها الآلاف الذين جاؤوا للاستماع إليه وتلقي الدعم منه.

الحاخام يوئيل بينتو هو النجل الأكبر والذي يسير على خطى الحاخام العلامة بينتو. وهناك حوالي مئة فرع لمجتمع "شوفا إسرائيل" في كل أنحاء العالم. وهذا العام أحيى طلاب المدرسة الدينية مرور 30 عامًا على إنشائها.