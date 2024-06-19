الحاخام بينتو ضد حاخامات الباطنية الروحانية: "هل أنت طبيب بيطري؟"

"هل أنت طبيب بيطري؟"، بهذه العبارات انتقد الحاخام العلامة اليهودي يوشياهو بينتو الحاخامات والمستشارين الذين يزاولون الباطنية الروحانية ويحددون مصير الأشخاص حسب التمائم والسحر. وقال الحاخام بينتو إن الشخص المريض يتعين عليه استشارة الطبيب وإن الحاخام لا يجوز له اتخاذ قرارات طبية بناءً على التمائم والشعور الغريزي.

وأشار بينتو "هناك من يقول للناس لا تتزوجوا فهذا ليس من حظكم، لكن كيف يعرف هؤلاء ما يناسب المرء من عدمه؟"، تساءل الحاخام الذي أضاف "كيف تعلم أن الأسماء ملائمة أو غير ملائمة، وهل أنت طبيب بيطري؟ بسبب شعورك الغريزي؟ هل تكون بصيرًا عليمًا؟" أضاف.

وأردف: "هناك في الشعب اليهودي أشخاص ساذجون يؤمنون بالحاخامات ويملكون من السذج الهش الذي ينكسر كلما تمت ممارسة ضغط طفيف عليه، لكن إذا مورس عليه ضغط من فوق ولو كان شديدًا هو لن ينكسر. نفس الشيء ينطبق على الإيمان وهو أمر حساس حيث يمكن بضربة طفيفة كسر الإيمان لدى المرء".

وحث بينتو أنصاره وتحديدا الحاخامات توخي الحذر عند تقديم المشورة للناس متسائلا "أأنت طبيب أو حاخام؟ ومن أين تملك المعرفة لكي تنصح الناس بالخضوع لعملية جراحية من عدمه؟ ومن أين تعرف إذا كان جيدًا أو سيئًا؟ دائمًا نحوّل طلابنا لأطباء لاستشارتهم".

"قد تعطي بركة لكن من أين تستمد السلطة لتوعز إلى شخص ما بعدم الخضوع لعملية جراحية؟ هل أنت مستعد لتحمل المخاطرة بالأنفس"؟

شاهدوا الكلمة الكاملة التي ألقاها الحاخام بينتو: