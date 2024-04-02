العلامة الشهير بينيتو يصل مع الآلاف من أتباعه الى ضريح حاخام شهير في بولندا

وصل آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم على مدار آخر أربع وعشرين ساعة إلى بولندا، إلى ضريح الحاخام إليميلخ من ليجانسك رحمه الله ، مؤلف كتاب "نوعام إليميلخ" الذي كان أحد قادة تيار الحسيديم.

Shuva Israel

وبين الوافدين إلى الضريح حاخامات هامين وشخصيات عامة وعلى رأسهم الحاخام العلامة يوشياهو بينتو، قائد مجتمع "شوفا إسرائيل" الذي وصل برفقة أتباعه.

حيث يعتاد الحاخام العلامة بينتو سنويا على إقامة مراسم احتراما لروح الصديق، وهذا العام أقام المراسم في بولندا، مع الآلاف من أتباعه من إسرائيل والعالم.

وقد انطلقت من إسرائيل طائرة مليئة بأتباع الحاخام بينتو، حيث وصل الكثيرون سواء من الولايات المتحدة ومن أنحاء أوروبا لحضور الفعالية الكبيرة.

Shuva Israel

إلى جانب الحاخام بينتو حضر نجله الأكبر الذي يسير على خطاه، الحاخام يوئيل موشيه بينتو، الذي قاد الرحلة إلى بولندا التي شملت ما عدا ضريح الـ "نوعام إليميلخ" الصلوات في أضرحة العديد من الصديقين.

وقال الحاخام بينتو"نشهد إحدى الفترات الأصعب. ومنذ اندلاع جائحة الكورونا كنا نقول إن العالم سيتغير. العالم شيء مختلف. شاهدوا ماذا يجري على أرض إسرائيل. وشاهدوا ماذا يجري حول العالم كله".

"نعيش جميعًا ارتباكًا شديدًا في كافة المجالات. في الرزق، والأمن، ومع الأطفال، حيث بات كل شيء مرتبكًا. لكن في هذا الوقت تحديدًا الذين سيصمدون سينجحون. لأن الحياة لها هدف، ودورنا تخطي كافة الحفر وبلوغ الهدف. تخطي الصعوبات هو اختبارنا هذه الأيام"، أضاف الحاخام بينتو.