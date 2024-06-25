حاخام يهودي شهير: التوبة مفتاح خلاص الشعب اليهودي

التقرب من الدين والعودة الى الله والتوبة اليه هو مفتاح خلاص الشعب اليهودي، هذا ما قاله الحاخام العلامة اليهودي يشعياهو بينتو. الحاخام بينتو متحدثا لأنصاره قال انه توجد طرق محددة للتوبة وانه يتوجب توخي الحذر في طريقة القيام بذلك بالشكل الصحيح.

واكد الحاخام على أن التقرب من الدين "لا يعني بالضرورة التقرب من الله. فالدين، هو فيروس معدٍ، والتوبة الحقيقية تعني عبادة الله وأن نكون أبناء له".

وأضاف الحاخام بينتو "التوبة ليست شيئًا يمكن فرضه والإكراه عليه، هناك العديد من الأشخاص الذين يعودون للدين لكنهم لا يعودون لله. الدين فيروس خطير. وإذا أصبت بهذا الفيروس فأنت تواجه مشكلة".

وأوضح الحاخام اليهودي الشهير "التوبة لله تعني عبادة الله. فهناك العديد من الأشخاص الذين يملكون قبعة، وبدلة ولحية، وحتى بعض الحاخامات، لكنهم أصيبوا بالدين وغير متصلين به داخليًا، بالجانب الباطني، فالدين يعني "كل عظامي تهلل لك".

ولفت بينتو انه "خلافًا للمسيحية، الديانة اليهودية غير معدية بل تشكل جزءًا لا يتجزأ منا. الله لم يكوّن دينًا، بل نحن أبناؤه"، أضاف.

ودعا الحاخام اليهودي ليكون قدوة : "تريد جعل غيرك يتوبون؟ صلِ لله لأن يتوبوا – هذا خير شيء. لتشكل قدوة يحتذى بها بالنسبة للعالم، لكي يتعلموا منك ويريدوا التصرف مثلك".

وختامًا قال الحاخام بينتو: "لأنه عندما يرى المرء الحقيقة – فيشعر بها ويريد التقرب منها وأن يشكل جزءًا منها. لكن إذا قلد المرء شيئًا ما – فالتقليد دائمًا رخيص. الحقيبة المزورة رخيصة والعلامة التجارية الحقيقية رخيصة".