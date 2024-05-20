الحاخام بينتو يدعم الجاليات اليهودية ويدعو "للتشبث بتعاليم التوراة"

على خلفية تصاعد معاداة السامية حول العالم، يجري الحاخام العلامة يوشياهو بينتو هذه الأيام جولة في مؤسساته حول العالم حتى يدعم معنويات أبناء جاليته. ويرأس الحاخام بينتو مؤسسات "شوفا إسرائيل" التي تضم حوالي مئة فرع ومدرسة دينية في عشرات الدول.

ومكث السبت الأخيرفي ميامي وقدم بساعات المساء حصة توراتية تم نقلها بالبث الحي للعديد من الأماكن قائلاً "نشهد فترة مرتبكة، لا يعرف خلالها الناس ما ينبغي فعله. لكن يلاحظ أنه وقت مجيء الماشياح (المسيح)"، ثم أضاف: "لكن هناك طريقة واحدة هي التشبث بالتوراة والفرائض والاتكال على الله عز وجل".

وأضاف الحاخام بينتو: "يجب على كل شخص السعي جاهدًا لعدم الخروج من الفقاعة اليهودية، تجنبًا لتفويت القطار والمحطة الأخيرة لا سمح الله"، قائلاً: "لا يعني ذلك أن المرء لا ينبغي له الدفاع عن نفسه، فبالتأكيد يجب القيام بذلك ولا يجوز البحث عن الحل في العالم الخارجي بل في الداخل واليهودية والتقاليد اليهودية".

وعلى صعيد متصل، نلفت أن نجل العلامة الشهير الذي يسير على خطاه الحاخام يوئيل موشيه بينتو يجري هذه الأيام رحلة داعمة لمجتمعات "شوفا إسرائيل" في البلاد هذه الأيام.

حيث من المقرر أن يقدم حصصًا توراتية هذا الأسبوع لوحدة في غانيه تكفا، وتل أبيب، وسديه عوزيا، وأشكيلون، وتل موند، ونيس تسيونا، وأور يهودا، وأشدود والقدس.