مغنٍ شهير يكرس أغنية للعلامة الشهير بينتو ويطالبه "بمواصلة دعم اليهود حول العالم"

شكر المغني الإسرائيلي الشهير شلومي شابات العلامة الشهير يوشياهو بينتو على رسائلة الداعمة له بعد دخوله الى المستشفى قبل نحو شهر.

وبعث شابات فيلم قصير خاص رسالة الى الحاخام بينتو شكره خلالها على دعواته له ولعائلته، معبرا عن تأثره الشديد من هذا الدعم وهذه الدعوات والتبريكات.

وقال شلومي شابات في الفيديو :"أحبكم كثيرا، وأقدركم جدا، متمنيا لكم كل العافية ومواصلة رسائلكم الداعمة للشعب اليهودي في كل أنحاء العالم".

وفي الختام أضاف شابات: "أريد تكريس جزء من أغنيتي المعنونة "بابا" لكم. أحبكم". أغنية "بابا" تتحدث عن الحنين إلى الماضي وبابا والذكريات التي كانت وزالت.

هي تتحدث عن ذكريات الطفولة وتعطي لمحة عن قصة طفل لم يحظَ بفرصة كافية لقضاء الوقت في حضن والده، والآن بعد سنين طويلة يتذكر ذلك ويطالب بتصحيح الوضع.

تأثر الحاخام بينتو من جانبه تأثر بهذه المبادرة ورد عليه: "نحبكم منذ سنين طويلة أي منذ حوالي ثلاثين عامًا وأنتم مرتبطين بروحنا بصورة قوية. حفظكم الله وأسعدكم وأضاء حياتكم".