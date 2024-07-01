الجالية اليهودية بالمغرب تعلن الحداد برحيل والدة العاهل المغربي

في وقت يعم فيه الحداد ارجاء المملكة المغربية بعد رحيل الأميرة للا لطيفة – والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وفي بعث قادة العالم بالتعازي للملك اعلنت الجالية اليهودية في المغرب حدادًا رسميًا.

وفور انتهاء يوم السبت اليهودي وبمجرد ورود خبر رحيل والدة الملك، خصص الحاخام يوشعياهو بينتو الحصة الخاصة بجماعة شوفا يسرائيل بالصلاة على روح المرحومة وبعث التعازي لعائلة الملك محمد السادس.

وقد أقيمت الحصة في دار الحاخام بينتو في العاصمة المغربية الرباط، وتم نقلها بالبث المباشر لعشرات الأماكن حول العالم.

وفي بداية كلمته قال الحاخام بينتو: سنستهل بعون الله ببعث خالص التعازي لجلالة العاهل المغربي بعد رحيل والدة الملك الأميرة للا لطيفة رحمها الله اليوم، ونسأل الله إطالة حكمه على مملكته".

وأضاف الحاخام بينتو: "نشارك جلالة الملك والمملكة برمتها حزنهم ونصلي على روحها، ونسأل الله أن يهب جلالة الملك الطاقة، وينعم عليه وعلى جميع أفراد أسرته بالصحة والفرحة".