حاخام شهير: في ظل المصائب التي تنهال عليهم على يهود العالم ان يستيقظوا

قال الحاخام اليهودي الشهير يشعياهو بينتو ان المصائب التي تحل بالشعب اليهودي ما هي الا نداء من الله لبني إسرائيل ان يستيقظوا.

وقال العالم بينتو زعيم مجموعة "شوفا يسرائيل" في الدرس الأسبوعي انه لا يمر يوم "الا ونسمع عن إصابة يهودي ومرض اخر ووفاة ثالث. في كل لحظة هناك خبر سيء".

وتسأئل الحاخام "ما الذي يحدث لنا ولماذا كل هذا يحل بنا"؟ وفي رده على هذا التساؤل قال الحاخام بينتو انه "ليس من شيء يحدث عبثا في الدنيا. فكلما كانت هناك مجاعة وشحت المياه، نحن اليهود ننزل إلى شارع المدينة لنصلي ونتوب لله. لماذا؟ لأن كل شيء يحدث هو بمثابة علامة من عند الله تشير لنا إلى ضرورة توبتنا". وأضاف الحاخام ان ما يحدث الان للشعب اليهودي هو بمثابة إشارة انه على أبناء هذا الشعب ان يستيقظوا: "انظروا ما كثيرة هي الإيحاءات التي يرسلها لنا رب العالمين خلال الفترة الأخيرة، إذاً أين نحن؟ ولماذا لا نستيقظ؟ ولماذا لا نصغي لهذه الإيحاءات؟ إذا لم نستيقظ فستصبح الإيحاءات أشد".

وخلص الحاخام بينتو الى ان " القصة ليست شخصية بل عامة وموجهة لنا جميعًا. والإيحاء موجه ليس فقط لذلك الشخص الذي انتابه مكروه بل لنا جميعًا ولجميع أبناء الشعب اليهودي. يجب التوبة، من خلال أداء الفرائض والأفعال الحسنة".