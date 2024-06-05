"الأطفال صلوا للإفراج عن المختطفين":إحياء ’يوم التحرير والخلاص’ ليهود أوروبا بحائط المبكى وفي أنحاء العالم

احتفي هذا الأسبوع بـ "يوم التحرير والخلاص" ليهود أوروبا من النازية، والذي حدد في الـ26 من أيار لإحياء الذكرى التاسعة والسبعين لإنقاذ الناجين من الذي عاشوا بمعسكرات الإبادة وإحياء ذكرى اليهود الذين قتلوا في المحرقة، بمراسم مختلفة في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم بمشاركة كبار الحاخامات وممثلين عن الحلفاء والناجين.

ويتم إحياء هذا اليوم التاريخي منذ عقد من الزمان بمبادرة من رجل الأعمال اليهودي غابرييل جيرمان زاخاريف وتحت رعاية كبار الحاخامات في أوروبا وإسرائيل في التاريخ العبري لاستسلام الرايخ الثالث في فرنسا.

هذا العام أيضًا، بناءً على دعوة كبار حاخامات إسرائيل أقيمت الصلوات بعنوان "جيلاً بعد جيل" مع التركيز الخاص على مشاركة الأطفال من طلاب المدارس العادية والمدارس الدينية.

في إطار إحياء هذا اليوم، شارك آلاف الأشخاص ومئات الأطفال في العشرات من مهرجانات الصلوات والشكر التي أقيمت في المعابد اليهودية في مواقع تخليد الذكرى والمدارس في أنحاء العالم.

حيث أقيمت بين مجموعة من الفعاليات في بوينس ايريس، ومدينة غوانجو الصينية، وبودابست، وموسكو، وفيينا، ووارسو، وباريس، وستراسبورغ، ومرسيليا، وفرانكفورت، ولايبزيغ، وستوكهولم، وجورجتاون في نيويورك، ومدينتيْ بينسك ومينسك البيلاروسيتين ومدينة سيدني الأسترالية.

وأقيمت الفعاليات بحضور الحاخامات الرئيسيين، ورؤساء الجاليات وبحضور وزراء الدفاع والمندوبين عن الحكومات والملحقين العسكريين وسفراء دول التحالف والناجين.

وفي جزيرة جربة التونسية تم هذا العام أيضًا من خلال مهرجان صلوات مؤثر للغاية إحياء ذكرى التحرير والخلاص من براثن النازيين. وشارك مئات اللاجئين الأوكرانيين في مهرجانات صلاة في مدينة بوخارست الرومانية، ومدينة كيشيناو المولدوفية ومدينة وارسو البولندية.

Ilya Dolgopolsky, Eli Itkin

وفي إسرائيل أقيم مهرجان الصلاة الرئيسي عند حائط المبكى وفي عشرات الكنس في أنحاء البلاد. وحضر الفعالية الافتتاحية عند حائط المبكى الحاخام موشيه ليبل رئيس مدرسة "توراة حاييم" في موسكو، والحاخام يوسف كامينتسكي ووزير العمل الإسرائيلي يؤاف بن تسور والذين ألقوا كلمات الدعم والبركة.

وحضر المهرجان مئات الطلاب من مشروع دراسة المشناة (التوراة الشفوية) لإحياءً ذكرى اليهود شهداء المحرقة رحمهم الله من مركز "أناحنو وتسئسئينو"(نحن وذرياتنا) والذي ينشط في خمسين فرعًا في إسرائيل برعاية مبادر "يوم التحرير والخلاص" رجل الأعمال غبريئيل غرمان زخرايف.

وأثر أطفال أكبر مشروع في العالم لدراسة المشناه (التوراة الشفوية) على أفراد العائلات والحضور بترتيل المزامير والقصائد لتحرير المختطفين وشفاء الجرحى.

كما وبعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ برسائل خاصة بمناسبة "يوم التحرير والخلاص" حيث كتب نتنياهو: "هذه المرة يُعقد مهرجان الـ 26 من شهر إيار اليهودي ونحن نخوض حربنا الحازمة ضد أعداء إسرائيل. الرسالة المصاحبة له واقعية جدًا. قبل 79 عامًا أقسمنا على عدم السماح بتكراره أبدًا. ونحقق هذا الوعد الملزم على مدار الأشهر الأخيرة التي نضرب خلالها بقوة سفاحي حماس الأنذال الذين اعتدوا علينا في عيد سمحات توراة".

وكتب هرتسوغ في رسالته: "لا خلاف على أن نضالنا ضد الشر لم ينتهٍ. ونستمر هذه الأيام أيضًا في خوض حربنا الضروس على الشر المطلق، والتجسد الآخر للتصرف الشيطاني والوحشية والكراهية العمياء. لكن هذه الفعالية الهامة التي تقيمونها تملئني ليس بالفخر فقط وإنما بالأمل أيضًا".