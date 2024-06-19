الحاخام الشهير بينتو حول الوضع :" لا أحد يمتلك رصيد وضمانات"

قال العلامة الشهير يوشعياهو بينتو بدرسة الأخير خلال حديثه عن الوضع المعقد في إسرائيل والعالم"لا شيء مضمون في هذه الحياة ولا شيئ بين أيدينا"، وتابع بينتو وقال إن على كل إنسان يوميا بإعادة بناء منظومته الدفاعية والحربية الخاصة به وأن يعتمد فقط على نفسه.

واستحضر بينيتو مثالا من الكهنة الكبار والذي خرج قسم منهم الى ثقافة سيئة رغم عملهم لسنوات طويلة في الهيكل :" لا أحد لديه تأمين وضمانات". وأضاف "يجب على الإنسان أن يختبر نفسه يوميا ويتأكد أن كل شيء على ما يرام".

ووفقا له، وفقا لليهودية ، يجب على الإنسان عبادة الله "’بفرح’ من ناحية و’بخوف’ من الناحية الأخرى، وطوبي للإنسان الذي يخاف دائما. يجب أن نكون بسعادة وهدوء لكن من جانب آخر مع عين مفتوحة".