تحليل: بين الترغيب والترهيب .. رسائل مصر لإسرائيل

أحداث السابع من أكتوبر ألقت بظلالها على المشهد السياسي والأمني في مصر، التقرير أدناه يستعرض كافة الجوانب الهامة المرتبطة بالقضية

منذ أحداث السابع من أكتوبر، رفع بعض قادة إسرائيل ومفكريها شعار "التهجير هو الحل" وأمام هذا الإصرار والضغوط الإسرائيلية على مصر، جاءت الإجابة من القاهرة تحمل الترغيب في الحفاظ على السلام والترهيب من ضياعه، يضغط حلفاء إسرائيل على السيسي للقبول باعتباره الرئيس صاحب التجربة في قمع المعارضين منذ عشر سنين، والذي يملك في مصر الصلاحيات ويحتفظ لنفسه بكل السلطات، بدوره يحاول السيسي الإفلات، بالتأكيد على أن لمصر شعبا وهي دولة مؤسسات، ومن هنا نبدأ الحكايات.

أولا : المؤسسة العسكرية

"لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء" عبارة قوية وسط خطاب استثنائي للفريق محمد زكي وزير الدفاع المصري، وهو المعروف بوفرة حضوره في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه قليل الكلام ، نادر الحديث.

ويتابع: "إن القضية الفلسطينية تواجه "منحنى شديد الخطورة والحساسية، وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية الفلسطينية". رسائل زكي جاءت في خطابه بافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" بالقاهرة، يوم الإثنين الماضي، توقيت الرسالة، حيث التهديد بالحرب والنزوح على حدود البلاد، ومكانها حيث استعراض الصناعات الدفاعية المصرية وكفاءة أدواتها، أثار النقاشات في الأوساط السياسية والثقافية المصرية والعربية، فاعتبرها البعض رسالة قوية مبطنة من الجيش المصري _ بمعزل عن رئيسه_ إلى قادة اسرائيل مفادها "صبرنا بدأ ينفذ فلا تراهنوا عليه"، وكثيرون اعتبروها "طق حنك" فليس لجيش مصر نية للدخول في حرب نيابة عن أحد، ولايزال النقاش مفتوحاً.

ثانيا : رئاسة الجمهورية

يقدم السيسي نفسه للولايات المتحدة الأمريكية والغرب كراع للسلام وضامن لأمن إسرائيل، لا يخضع لنداءات الملايين من الشعوب العربية التي تطالبه بموقف أكثر قوة يدافع عن القضية الفلسطينية ويحفظ لمصر أمنها القومي أمام التهديدات المصيرية على حدودها الشرقية، وما يتبع ذلك من نزوح آلاف الهاربين من جحيم الحرب، بلا أمل في عودة قريبة.

لم تخنه الألفاظ "سابقا" عندما أكد بأنه لن يسمح بأن تكون سيناء مأوى للجماعات "الإرهابية" التي تشكل تهديدا لجيراننا (اسرائيل) ، ولا في الأمم المتحدة عندما كررها مرتين : أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب المواطن "الاسرائيلي" بدلا من الفلسطيني، اختبر ايضا في صبره فثبت ولم يتهور، عندما تحدث بعد ايام من حرب غزة عن السيادة المصرية على الارض والمعابر فترد اسرائيل بقذف أراض مصرية أو على حدودها فيصاب جنوده "بالخطأ" مرة، وبدونه مرتين، فيعفو ويسامح ويلتزم "اللاشيء"وتحرجه إسرائيل بعدم السماح بدخول المساعدات من معبر يملك مفاتيحه، فلا يغضب ويلتزم بالتنسيق الامني وتفتيش المساعدات ورقابة اسرائيل عليها كما وكيفا.

إنه الوقت المناسب ليؤكد السيسي للجميع أنه الأحق ل 6 سنوات أخرى بحكم مصر، ولو كان ذلك دون انتخابات حقيقية فهي مكافآة مستحقة لرجل الوقت والضرورة، وأن "الديمقراطية" في الشرق لا تأتي دوما بخير، غالبا يكون "الديكتاتور" هو المفضل.

وفي كلمته خلال تفتيش الحرب للفرقة الرابعة أكد مجدداً:"أقول للمصريين إنه من المهم استخدام القوة برشد وتعقل وحكمة دون طغيان"، مشيرا إلى أن "مصر تتعامل مع كل الأزمات بعقل وصبر دون تجاوز في استخدام القوة". معتبرا أن "الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته، هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز".

لقد ادرك السيسي أن ما بعد السابع من أكتوبر ليس كما قبله، واسرائيل تسعى للقضاء على حماس ولن ترضى في سبيل ذلك بأنصاف الحلول، حتى لو استدعى الأمر إزالة غزة من الخارطة، هنا يتحدث السيسي بصراحة مؤكدا رفضه في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني في القاهرة في 18 أكتوبر: "إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء فتوجد صحراء النقب في إسرائيل .. مصر فيها 105 مليون والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثران ببعضهما البعض .. واذا استدعى الأمر أن اطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفضهم لفكرة ( التهجير) فسترون ملايين المصريين يخرجون لدعم الموقف المصري (الرسمي) في هذا الأمر".

ثالثا: البرلمان المصري

في اليوم التالي لتصريحات السيسي عن رفض مصر لمخطط التهجير وتصفير القضية الفلسطينية كان اجتماع البرلمان وهو ما جاء بكلمة رئيس البرلمان حمدي الجبالي، الذي استخدم مسمى"الكيان المحتل" في اشارة إلى دولة "اسرائيل" قائلا: إن محاولات التهجير القسري للفلسطنيين عن موطنهم ودفعهم للجوء الى مصر هو "جريمة حرب" ومحاولة "غير اخلاقية" لتصفية القضية الفلسطينية ... إن مصر دولة ذات سيادة، والشعب المصري اذا استشعر ان "الكيان المحتل" يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق هذا التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار".

رابعا: الشعب وضرورة "اللقطة"

وإذا كان الحديث باسم الـ"شعب" يستلزم حضوره لأخذ "اللقطة"، فليكن المسمى "تفويض" أو تأييد لموقف الرئيس، وإلا فالتظاهر بدون "تفويض" مُحَرم مُجَرم يؤدي بصاحبه للهلاك، في ظل قبضة أمنية حديدية جعلت من مجرد "النية" في التظاهر السلمي جريمة تأخذ صاحبها إلى وراء الشمس.

تقرر أن يكون 20 من أكتوبر موعدا لخروج التظاهرات من أجل فلسطين برعاية "السيسي" في كافة المحافظات المصرية، وتم تجهيز الميادين بالسرادقات واللافتات والأعلام وصور الزعيم، مع دعوة مطربي المهرجانات وفقرات مسائية لجذب الشباب، فهي فرصة لإظهار تأييد شعبي للسيسي تزامنا مع حفل الانتخابات الرئاسية، وإن كانت محسومة لصالح الزعيم مسبقا.

خرجت الجماهير المصرية من أجل القضية الفلسطينية تحت رعاية الرئيس، البعض رفض أن يكون مجرد رقم في وسط الجموع من أجل التقاط الصورة، تجمع العشرات وهتفوا وسط الحشود للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، دمعت العيون وعادت ذكريات يناير، كما نجح بعضهم في دخول ميدان "التحرير" رغم حصاره بقوات الأمن، وعلت الهتافات:"أيوة مظاهرة بجد ومش تفويض لحد"، "حرة حرة يا فلسطين"، تسقط تسقط اسرائيل".

وكانت "اللقطات"الأكثر انتشارا في نهاية اليوم هي الهتاف للحرية وتقطيع لافتات الرئيس الانتخابية، كما حدث في محافظة مرسى مطروح. وانتهت الأحداث بتدخل الأمن وتفريق المتظاهرين واعتقال العشرات منهم. وهنا أدركت الأجهزة الأمنية المصرية أن السماح باستدعاء الجماهير للميادين لدعم القضية الفلسطينية قد يشجع على إعادة بعث روح الثورة بعد موتها، وهنا سيكون من الصعب على من حضر العفريت أن يصرفه.