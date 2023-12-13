تحليل: شبح اليمين المتطرف يدفع الأوروبيين لتشديد قوانين الهجرة واللجوء

هل تفلح سياسات اليمين الطاردة للغرباء بكبح جماح أمواج الهجرة وما هي فرص الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لدى تعاطيها مع مد اللجوء وسط إغفال الأسباب التي تدفع الناس للهجرة؟ نظرة تحليلية

تسعى الحكومات الأوروبية، من جهة، والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، منذ أشهر إلى إصلاح قانون اللجوء والهجرة إليها. إن النجاحات التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل تلك الموجودة في إيطاليا والدول الإسكندنافية، ومؤخرًا في هولندا، كانت إلى حد كبير بسبب قضايا الهجرة واللجوء، مما يثير مخاوف الأحزاب التقليدية الحاكمة من فقدان ناخبيها وتكبد المزيد من الخسائر الانتخابية. وعلى المستوى الأوروبي، يسعى الاتحاد إلى التوصل إلى اتفاق بشأن نظام اللجوء الأوروبي المشترك لمنع الفوز "المخيف" لليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 2024.

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خلافات أوروبية حول خطة مشتركة

تجري مفاوضات ماراثونية وسط خلافات سياسية وحقوقية. استضافت بروكسل على مدى السنوات والأشهر الماضية اجتماعات لوزراء داخلية الدول الأعضاء في التكتل، وأخرى لوزراء الخارجية، أو لقادة الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى اتفاقية اللجوء والهجرة. في كل لقاء، يتم ادراج آلية التضامن والمحاصصة في توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يختلف تعريف التضامن من حكومة إلى أخرى، حيث ترفض العديد من الدول قبول طالبي اللجوء من البلدان الواقعة على حدودها الخارجية.

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وتجري الآن مناقشة آلية التعويض المالي، حيث يتعين على أي دولة عضو لا تفي بحصته دفع 20 ألف يورو للبلد الذي لم يتم قبوله. ومع ذلك، تعارض المجر هذا الاقتراح بشدة. كما يسعى التكتل إلى تسريع ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم. وتظهر المشكلة الجديدة هنا في عدم تعاون بلدانهم الأصلية. وتنتقد المنظمات الحقوقية الخطط الأوروبية التي تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الأوروبية.

نظرًا لصعوبة التوصل إلى اتفاق مشترك يرضي كل الأطراف، تعمل كل حكومة أوروبية على تدبير الملف على حدة من خلال قوانين جديدة أو إصلاح القوانين القديمة لتشديد قوانين الهجرة واللجوء.

فرنسا تشدد القوانين خوفا من زمور ولوبين

إصلاح قوانين الهجرة يُعد ثاني أهم ملف مثير للجدل والانقسامات، يطرحه الرئيس إيمانويل ماكرون في التعامل معه، بعد ملف إصلاح التقاعد. وقد قدم وزير الداخلية جيرار درمانان مؤخرًا مشروع قانون يهدف، وفقًا لتصريحات الوزير، إلى منح إقامة مؤقتة وتصريح عمل لمدة سنة قابلة للتمديد للمهاجرين غير النظاميين، وترحيل مرتكبي الجرائم. وفي سياق هجرة الطلاب، سيتم رفع الرسوم للطلاب الأجانب (2770 يورو للطالب الأجنبي مقابل 170 يورو للطالب الفرنسي)، مع فرض ضمانات مالية للحصول على تأشيرة الدراسة في ألمانيا، وذلك مع مراقبة صارمة لنتائج أدائهم خلال مسارهم الدراسي.

ومع ذلك، فإن صدمة وزير الداخلية الفرنسي وحكومة الرئيس الفرنسي ككل كانت كبيرة، حيث رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في جلسة يوم الاثنين (١١ ديسمبر ٢٠٢٣) مشروع القانون، حيث لم يحظ بدعم الأغلبية نتيجة لتصويت الأحزاب اليسارية واليمين والخضر ضده. يرى منتقدو المشروع أن هدف الرئيس الفرنسي وحكومته يتمثل في استعادة فئات واسعة من الناخبين الذين أصبحوا يميلون إلى اليمين المتطرف، سواء كانوا يؤيدون مارين لوبين أو إيريك زمور.

CLEMENT MAHOUDEAU (AFP)

ألمانيا تغلق باب سياسة الترحيب باللاجئين !

عرفت ألمانيا خلال حكومة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، بسياسة "الأبواب المفتوحة"، حيث استقبلت البلاد حوالي مليون لاجئ سوري في عام ٢٠١٥. ومع ذلك، استغل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي المتطرف، هذه الورقة في الانتخابات وتمكن من دخول البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات لأول مرة في تاريخه. وأمام الزيادة الحادة في عدد طالبي اللجوء في ألمانيا، وعدم قدرة البلديات على استيعابهم، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس وحكومته مجموعة من الإجراءات تحت عنوان "ترحيل الأشخاص المرفوضة طلباتهم على نطاق واسع في المستقبل".

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قدمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مشروع قانون يتضمن إجراءات منها، تمديد فترة احتجاز للترحيل من عشرة أيام إلى 28 يومًا للتمكين من الاستعداد للترحيل، والسماح للشرطة بالدخول إلى الغرف عند البحث عن الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد. كما يتضمن المشروع تسهيل عمليات ترحيل أعضاء التنظيمات الإجرامية والمهربين بسرعة وسهولة أكبر. وكما هو الحال مع باقي الحكومات الأوروبية، تدرك برلين أيضًا أن عمليات الترحيل غير ممكنة دون أن تكون البلدان الأصلية مستعدة لاستقبالهم.

على باقي الدول، تريد ألمانيا استقطاب اليد العاملة المتخصصة لسد النقص الحالي في اليد العاملة نتيجة شيخوخة المجتمع. وفقًا للمشروع، سيحصل خريجو الجامعات الراغبون في الهجرة إلى ألمانيا للتدريب المهني أو العمل على "بطاقة زرقاء"، ويجب أيضًا تسهيل تغيير أصحاب العمل، ولم شمل الأسرة، والحصول على إذن بالإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمشروع القانون، يجب أن يكون العمال المهرة قادرين على "القيام بأي عمل مؤهل" - بما في ذلك خارج مؤهلاتهم الأصلية.

فشل اليمين المتطرف الحاكم في السيطرة على الهجرة غير النظامية

تُعَدُّ إيطاليا، إلى جانب إسبانيا واليونان، الدولة الأوروبية الأكثر استقبالًا للمهاجرين غير النظاميين. ويصل يوميًا مئات الأشخاص إلى جزيرة لامبيدوزا الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا. وبسبب ملف الهجرة غير النظامية، نجحت رئيسة الوزراء اليمينية جيورجيا ميلوني في الوصول إلى سدة الحكم. واعتمدت حكومتها مجموعة من الإجراءات الصارمة للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تشديد المراقبة على الحدود وعدم السماح للقوارب وسفن الإنقاذ بالرسو في سواحل البلاد، وتكليف الجيش بإنشاء مراكز احتجاز خاصة للترحيل.

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وبعد أن كانت جيورجيا ميلوني تمارس الضغط على الأحزاب الحاكمة وهي في المعارضة، أصبحت الآن تتعرض بدورها لضغوط سياسية داخلية هائلة بسبب "فشلها في الحد من الهجرة غير النظامية".

وفي خطوة لإظهار التضامن الأوروبي، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بزيارة ثنائية مع رئيسة الوزراء اليمينية جيورجيا ميلوني إلى لامبيدوزا في السابع عشر من سبتمبر ٢٠٢٣. حيث أعلنتا من هناك "ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع المهاجرين من العبور إلى شمال أفريقيا". ونظرًا لأهمية التعاون مع بلدان العبور، نظمت إيطاليا قمة حول الهجرة بمشاركة دول العبور، ومن بين نتائجها توقيع الاتحاد الأوروبي لمذكرة تفاهم مع تونس في شهر يوليو ٢٠٢٣، من أجل "شراكة استراتيجية شاملة". ووفقًا للمذكرة، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لتونس، التي ستعزز في المقابل جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، رفض الرئيس التونسي قيس السعيد المساعدة ووصفها في أكتوبر الماضي بـ "الصدقة".

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انتقادات حقوقية لسياسية الاتحاد والدول الأوروبية

ويرى منتقدو الإجراءات التي أعلنتها حكومات الدول الأوروبية أو على مستوى التكتل الأوروبي أنها لا تأخذ في اعتبارها المعاناة الإنسانية لطالبي اللجوء، حيث يتم إعادة ترحيل الكثير منهم إلى بلدانهم الأصلية رغم أنها ليست آمنة. وتتهم المنظمات المدافعة عن المهاجرين غير النظاميين المقاربة الأمنية من خلال تشديد الحراسة في عرض البحر، مما يؤدي أحيانًا إلى غرق بعض القوارب. كما أن سياسة الهجرة التي تركز على استقطاب الكفاءات بوسائل مالية لا تخلو من انتقادات، نظرًا لتسببها في "نزيف الأدمغة" من البلدان الفقيرة.

ويستبعد خبراء أوروبيون نجاح سياسات تشديد الهجرة واللجوء في أوروبا في القضاء عليها، بسبب إغفالها للأسباب التي تدفع الناس للهجرة، وعلى رأسها تغير المناخ، والأزمات السياسية، والحروب.