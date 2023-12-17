تحليل :بدأ ذوبان جليد العلاقات بين باريس والرباط .. لكن !

التحليل يخوض بالتطورات الأخيرة المرتبطة بتحسن العلاقات بين المغرب وفرنسا والتي واجهت أزمة مؤخرا

تشهد العلاقات بين فرنسا والمغرب منذ أكثر من سنتين حالة من الجمود والتوتر والخلافات. وفشلت آخر محاولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفتح قنوات الاتصال مع الرباط بعد رفض العاهل المغربي الرد على مكالمته الهاتفية، التي كان يرغب من خلالها تعزيته بضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية في الثامن من سبتمبر 2023. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات في الآونة الأخيرة تشير إلى ذوبان الجليد في العلاقات الفرنسية والمغربية.

إشارات فرنسية حول الصحراء والتعاون الأمني

خلال جلسة الأمم المتحدة حول ملف "الصحراء " نهاية أكتوبر الماضي، دعم نيكولاس دو غيفييغ، ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة المينورسو، وأعلنت باريس دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، ووصفته بأنه "الحل الواقعي". وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، زار نيكولاس ليرنر، المدير العام للأمن الداخلي في فرنسا، الرباط، حيث ناقش مع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، "تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك"، وفقًا لبيان مديرية الأمن الوطني المغربي. واتفق الطرفان أيضًا على "توسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك"، وفقًا للبيان.

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ديبلوماسية ناعمة موازية فرنسية تجاه الرباط

في حوار مع موقع I24News، يقول المحلل السياسي المقيم في باريس، مصطفى الطوسة، إن "العلاقات في طريقها إلى التحسن بناءً على عدة مؤشرات، وكل الأجواء تقول إن البلدين في طريقهما لتحسين العلاقات. ولكن لحدود الساعة ليس هناك أي اتصال على أعلى مستوى بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون". ومن جانبه، يرى المحلل السياسي والأستاذ في جامعة ليون بيير ريمون أن زيارة الرئيس الفرنسي السابق إلى الرباط لتقديم كتابه الجديد، واعترافه بمغربية الصحراء، تعتبر "عودة إلى توابث السياسة الفرنسية تجاه المغرب".

ويعد "تقديم ساركوزي كتابه في المغرب حاليا عملا دبلوماسيا ونوعا من الدبلوماسية الناعمة، التي لن تغفل عنها أنظار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون"، يوضح بيير ريمون، الباحث في جامعة ليل الفرنسية، في حديثه مع موقع I24News.

وفي 29 نوفمبر الماضي، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية في نسختها الإلكترونية مقالاً تتحدث فيه عما وصفته بنوع من "التطبيع الدبلوماسي" بين باريس والرباط. وذكرت الصحيفة مثالين في هذا الصدد، مثل اختيار سميرة سيطايل سفيرة للمغرب بباريس بعد أن ظل المنصب شاغرًا لبضعة أشهر، واستقبال ملك المغرب للسفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتييه، حيث قدم أوراق اعتماده بعد تعيينه قبل عام تقريبًا. وترى الصحيفة أن تزايد اللقاءات بين المسؤولين في البلدين يدل على "الرغبة في التعافي.

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مؤشرات إيجابية لكن؟

ورغم "المؤشرات الإيجابية" الأخيرة تجاه المغرب، فإن الرباط تنتظر من باريس موقفًا واضحًا من الصحراء. في شهر أغسطس 2022، قال الملك محمد السادس في خطاب للشعب المغربي "أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"، وأنه "المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

وبينما لا يستبعد الباحث بيير ريمون أن "ينفذ الرئيس الفرنسي الزيارة التي طال انتظارها للمغرب، وقياسيًا للعلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين، لن يكون أمام ماكرون خيارًا آخر سوى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها"، إلا أن المحلل السياسي مصطفى الطوسة يعتقد أن فرنسا لن تقوم بخطوة للاعتراف بالموضوع المطلوب من المغرب، "إلا إذا قررت أنها ستدخل في علاقة متوترة أو قطيعة مع النظام الجزائري". وعن السبب، يضيف الطوسة أن "الجزائر فرضت على فرنسا ألا يكون هناك اعتراف فرنسي بمغربية لصحراء على الطريقة الأمريكية".

حيرة فرنسية في علاقتها مع المغرب والجزائر؟

بالنسبة لحسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والبحر الأبيض المتوسط في جنيف، فإن التقارب الصعب بين باريس والجزائر يفسر إلى حد كبير الاسترضاء الحالي مع الرباط. ويلخص ذلك في مداخلة له على قناة TV5 الفرنسية أن "فرنسا لا تستطيع أن تتحمل علاقات سيئة مع كل من الجزائر والرباط في نفس الوقت" . "بالنسبة لباريس، تكمن القيمة المضافة للجزائر في قربها من دول الساحل وفي التعاون الذي يمكن أن تقدمه الجزائر". ويضيف أنه "مع مغادرة القوات الفرنسية لهذه المنطقة، أصبح من الأسهل القيام بلفتات لصالح المغرب، الحليف التقليدي والتاريخي لفرنسا". ويضاف إلى هذا العامل التوتر بين فرنسا والجزائر حول "ملف الذاكرة"، وما وصفته الجزائر "تهريب فرنسا للناشطة أميرة بوراوي إلى باريس"، ما دفع الجزائر تستدعي سفيرها في باريس بتاريخ 11 فبراير 2023.

تحذيرات من تراجع "النفوذ" الفرنسي في المغرب

وبعد تراجع النفوذ الفرنسي في مستعمراتها السابقة في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، لا يستبعد مراقبون أن يتراجع نفوذ باريس في المغرب أيضًا، في حال لم تعجل باريس بطي صفحة الخلافات وتقديم تنازلات للرباط. في المقابل، يبدو أن نفس المغرب طويلة ويمكن أن ينتظر نهاية خروج إيمانويل ماكرون من قصر الإليزيه عام 2027، يرى مراقبون مغاربة. ورغم أن البرود الديبلوماسي بين الرباط وباريس لم تؤثرا سلبا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت نموا في الفترة بين 2021 و2022 بنسبة حوالي 24 بالمئة، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية، بيد أن استمرار ما تراه الرباط "غموضا فرنسيا تجاه ملف الصحراء" قد يغير الوضع مستقبلا، خصوصا أمام تعدد البدائل.