تحليل: رسائل سعودية لاسرائيل .. وضوح لايحتاج لتشفير

السعودية كانت على وشك ابرام اتفاقية تطبيع مع إسرائيل إلا أن اندلاع الحرب في غزة التي لم تكن بالحسبان غيرت كافة الأوراق

قبل ساعات من يوم السابع من اكتوبر، كان العالم يترقب بشائر اتفاقية تاريخية لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية واسرائيل برعاية أمريكية، وحدث مالم يكن بالحسبان، اندلعت الحرب وتبعثرت الاوراق، ودخلت الاتفاقية في انفاق غزة ولم تجد لها مخرجا.

وبعد أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية قوله، إن "الرياض قررت تعليق المحادثات بشأن التطبيع المحتمل وأبلغت المسؤولين الأميركيين بذلك".

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File

ودعت الرياض إلى وقف فوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحماية المدنيين وضبط النفس، وحذَّرت الرياض من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات المُمنهجة ضد مُقدساته.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في أكتوبر الماضي، أن جزءا من أهداف هجوم حماس على إسرائيل، كان "لإحباط جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية". وتعتبر المملكة العربية السعودية نفسها زعيمة في العالم الإسلامي، لذلك فإن عليها التزامات أكبر من الدول العربية الأخرى التي وقعت بالفعل صفقات التطبيع مع إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين.

وتناول مقال رأي، نشره الكاتب الأميركي البارز توماس فريدمان، بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مصير محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل وقال ، إنه زار الرياض مؤخرا وتحدث قبل ذلك مع مسؤولين أميركيين، مؤكدا وجود انطباع قوي للغاية بأن السعوديين يريدون من الأميركيين إنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن، لأن صور الموت والدمار في غزة يمكن أن تؤدي إلى تطرف سكانهم من الشباب".

وأضاف فريدمان أن "الشيء الأكثر تفاؤلا الذي وجده في الرياض هو أن السعودية ملتزمة من حيث المبدأ باستئناف مفاوضات التطبيع التي كانت جارية قبل السابع من أكتوبر، وستعمل على استئنافها في اليوم التالي للحرب".

يتابع فريدمان أن هذا الأمر (المفاوضات) ليس مجرد عمل خيري يقوم به السعوديون، بل هو استراتيجية بات يتبعها هذا الجيل من القادة في المملكة، كما هو الحال في الإمارات والبحرين والمغرب وهي ثلاث دول وقعت اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل. ويؤكد الكاتب أن "هؤلاء القادة سئموا من تأجيل أولوياتهم ومشاريعهم الوطنية من أجل تركيز طاقتهم واهتمامهم ومواردهم على القضية الفلسطينية".

ويضيف فريدمان أنه شعر خلال زيارته الأخيرة للرياض ولقاءه مسؤولين بها أنهم ليسوا متعاطفين على الإطلاق مع حركة حماس، ولن يشعروا بالحزن في حال اختفت من الوجود، لكنهم يشككون في الوقت ذاته في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بشكل نهائي، ويشعرون بالقلق من أن الضرر الذي يلحق بغزة نتيجة لهذه الحرب سوف يؤدي إلى تفاقم المآسي والمشكلات، وانهم في السعودية "مرعوبون" من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في غزة.

الجدير بالذكر أن الموقف السعودي المعادي لحركة حماس بدأ رسميا في عام 2014 حين أصدرت المملكة قانونا يحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ويعتبرها منظمة "إرهابية". وإن كان لم ينص على ذكر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صراحة فقد ذكرت مصادر سعودية حينها، أن القرار يتضمنها باعتبارها امتداد لجماعة الإخوان خارج المملكة.

وتطور الأمر في 22 فبراير/ شباط 2018 وفي تصريح له أمام البرلمان الاوروبي وصف عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية حركة حماس با"لمتطرفة" وهو ما اعتبرته الحركة "تضليلا للرأي العام وتشويها للمقاومة الفلسطينية المشروعة، واعتبرت أن رأيه لا يعكس مزاج الشعب السعودي، ولا يتوافق مع مواقف المملكة المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية". وفي مطلع عام 2019، كانت الإجراءات الفعلية تجاه الحركة حيث اعتقلت الرياض عددا من قادة "حماس" وأصدرت أحكاما بالسجن ضدهم.

SAUL LOEB / AFP

وبالعودة لمقال الكاتب الامريكي فريدمان وأنه علم من مسؤول سعودي أثناء زيارته للرياض أن استطلاعا للرأي أجرته الحكومة السعودية لمواطنيها قبل عدة أشهر حول رأيهم في التطبيع – إذا تم في سياق الدعم السعودي لإقامة الدولة الفلسطينية - وجاءت النتيجة 70 بالمائة يوافقون على التطبيع، ويضيف المسؤول السعودي: لكن بالنظرة للصور القادمة من غزة الآن، لن تستطيع الحكومة السعودية إعادة السؤال على مواطنيها هذه الأيام.

وفي مطلع شهر نوفمبر ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن "السعودية لا تزال مهتمة" بمحاولة التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لافتا إلى أن وفدا من الكونغرس الأميركي يترأسه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، زار المملكة بعد اندلاع حرب غزة والتقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعلم الوفد أنهم في المملكة ما زالوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل".

وحول مستقبل التطبيع بعد حرب غزة يقول المحلل السياسي السعودي سعد بن عمر في حديث لموقع "الحرة": إن الأحداث في غزة غيرت الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وبالتالي ستكون هناك ترتيبات ومقترحات جديدة تخص القضية الفلسطينية ستفرض نفسها على المباحثات السعودية الأميركية المستقبلية، لأن ما بعد أحداث غزة ليس كما قبلها، وأن المملكة تربط اتفاقيات التطبيع بالاعتراف الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة".

وفي الختام نجد أنه من الصعب استشراف الموقف السعودي من التطبيع لغياب التصور الإسرائيلي لليوم التالي للحرب، حتى لو افترضنا انتصار اسرائيل على حماس، وهو مالم يتحقق حتى الآن، فإن إسرائيل سوف تكون لديها مهمة شبه مستحيلة في ايجاد شريك فلسطيني يكون المسؤول عن حفظ القانون والنظام وتوفير الخدمات الأساسية لأهل غزة وإعادة بناء الدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية، وجلب المليارات من الدولارات للقيام بذلك في ظل عدم اليقين من أن تكرر إسرائيل عملياتها العسكرية مستقبلا في ظل تجاهلها لحل الدولتين، وهو ما تراه السعودية أساسيا لمواصلة التفاوض في صفقة التطبيع.