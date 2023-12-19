تحليل: اليمن والإقليم ومعادلة البحر الأحمر

يأتي التحليل أدناه على ضوء إعلان الولايات المتحدة قوة دولية لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة الى إسرائيل

لم تمنع الحرب العبثية التي شُنت على اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية، من البقاء ضمن عناوين المعادلات الجيوسياسية، بل والبقاء كـ فاعلين مؤثرين في عموم معادلات الإقليم، ومع المستجدات الشرق أوسطية، فإن اليمن بقيادة انصار الله وعلى اعتباره ضمن محور مناهض للسياسات الأمريكية، فاستحواذه على نقاط القوة وتمكنه من تحقيق معادلات ردع في مياه البحر الأحمر والمضائق، فإن هذا الأمر سيكون بلا ريب عنواناً مفصلياً في معادلات الاقليم، وبمعنى أخر، فإن اليمن بات رقماً صعباً لا يمكن الالتفاف عليه في النظام الاقليمي الجديد رغم العدوان المتكرر عليه، واليوم فإن معادلة المياه تدخل في صلب المعادلات الشرق أوسطية، وستضع حداً للهلوسات الأمريكية والغربية المتعلقة باخراج اليمن وانصار الله والحلفاء في هذا المحور من دائرة التأثير والفاعلية.

MOHAMMED HUWAIS / AFP

المستجدات في غزة:

واقع الحال يؤكد بأن إستمرار الحرب في الأراضي الفلسطينية كان سيؤدي بشكل أو بآخر إلى توسيع رقعة المعارك، كما أن فتح جبهات جديدة لا يعني فقط دعم الفلسطينيين، بقدر ما يعني وضع نقاط القوة والتوازن موضوع التأثير، وبالتالي كان فتح جبهة البحر الأحمر حدث غير متوقع أمريكياً، ومع تزايد الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار في اليمن وتحديداً في البحر الأحمر وخطوط الملاحة والمضائق، واستهداف السفن الأمريكية والاسرائيلية ومن في صفهم، حدثاً حول اهتمام المحللين الدوليين من غزة إلى البحر الأحمر.

مع بداية التطورات في قطاع غزة، وعندما حذرت جماعة أنصار الله في اليمن إسرائيل من الدخول في مرحلة الهجوم البري على غزة، لم يأخذ الكثيرون هذا الموقف على محمل الجد، ولكن بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم البري، قامت اليمن بإطلاق عدة صواريخ وطائرات دون طيار وتم استهداف ميناء ومدينة إيلات في أقصى الجنوب لإظهار تمسكها بكلمتها.

كما أن تهديد سفن الشحن المتجهة إلى الموانئ في إسرائيل أو منها والسيطرة على سفينة "جالاكسي ليدر" يشير الى ان العمليات لا تزال مستمرة ، فقد اثارت هذه الحادثة قلق الولايات المتحدة ، وكان "جيك سوليفان"، مستشار الأمن القومي لجو بايدن، أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تتفاوض مع دول أخرى وتحاول إقناعها بتشكيل قوة بحرية دولية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر وهو ما اعلن عنه هذا الأسبوع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن..

"سكاي نيوز عربية" نقلت عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة تحاول ضم 40 دولة إلى هذه القوة البحرية الدولية، وحسب هذا المسؤول الأمريكي، فإن "القوة البحرية المذكورة ستراقب مساحة ثلاثة ملايين ميل من المياه الدولية وتشمل الدول الأعضاء في القيادة المركزية الأمريكية". ما سبق يُعد دليلاً على أن اليمن الذي يقوده انصار الله بات يشكل تحولاً هاماً في ملفات الاقليم، والخشية الأمريكية من قوة الحوثيين وتأثير أوراقهم في عناوين الإقليم، دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل هذا التحالف البحري، الأمر الذي يمكن وضعه في نقاط محددة.

النقطة الثالثة. مصير التحالفات الأمريكية محكوم بالفشل، وبالتالي فإن مصير تحالف البحر الاحمر ضد الحوثيين مصيره الفشل أيضاً، خاصة وان هذا التحالف سيواجه يمنا خرج منتصرا من اختبار قاسي لحرب الثماني سنوات مع أحدث الجيوش في المنطقة.

AFP

في العمق فإن ما يحدث من تطورات في البحر الأحمر يرقى إلى أن يكون معادلة استراتيجية فرضتها قوة الحوثيين البحرية، والتطورات تشير صراحة أن الحوثيين بصدد فرض حصار بحري اقتصادي بمقومات استراتيجية على الممر البحري الواصل حتى اسرائيل، وهذا جوهر ما يقوم به الحوثيين وجوهر رسائلهم للإقليم، وفي جانب آخر فإن قوة أنصار الله البحرية تريد استثمار هذا الواقع لجهة فك الحصار عن اليمن وسوريا ولبنان، والأهم إيقاف الحرب في غزة، ودون ذلك فإن الحصار الذي فرضه الحوثيون لن يُفك حتى تنفيذ مطالبهم.

ختاماً. بصرف النظر عن السياسات الأمريكية ومعادلات التحالفات العسكرية والبحرية والأمنية سواء في البحر الاحمر أو غيره من مناطق الصراع، إلا أن اليمن واليمنيون قد مرغوا أنف الولايات المتحدة وحلفاؤها في التراب، وبالتالي فإنه من غير الممكن أمريكياً إيقاف قوة الحوثيين، بل لابد أمريكياً من النظر في تأثير الحوثيين على معادلة الإقليم الجديدة، وكذلك على مساحة البحر الأحمر كاملاً.