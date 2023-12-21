تحليل: تحالف أمريكي لمواجهة الحوثي .. حارس "للرخاء" أم جالب "للبلاء"

الولايات المتحدة أعلنت عن قوة عمل بحرية تشمل عدد من الدول لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

يمثل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء فرقة عمل بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، تحديا كبيراً لمنطقة لا ينقصها النيران لتكون أكثر اشتعالا، إضافة لطرافة الاسم "حارس الرخاء"، فهل سيكون للتحالف من اسمه نصيب في "الرخاء"ً، أم جالباً لمزيد من "البلاء" لأهل منطقة اعتادوا عليه ؟.

ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP

نبدأ بتصريحات "الكفيل"، يحذر وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، من تشكيل قوة متعددة الجنسيات بدعم أمريكي في البحر الأحمر، مؤكداً أن ذلك التحالف "سيواجه مشكلات استثنائية"، وأنه "لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة تهيمن عليها إيران".

أهداف الحوثي

وقال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" ، أن تحرك جماعته في البحر الأحمر لا يستهدف الملاحة العالمية، ولا السفن الدولية، بل "العدو الصهيوني" والمرتبطين به، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة في العدوان على قطاع غزة ومنع وصول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الحوثي، في خطابه يوم الأربعاء: "الأمريكي يعلم أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصراً وليس للملاحة الدولية، لافتاً إلى أنها "تورط الآخرين بحماية تلك السفن"، مضيفاً: أن "الموقف الأمريكي ينتهك حقوق الدول المطلة على البحر الأحمر، مطالباً بالتحرك ضد موقف واشنطن لأنه يضر بالملاحة الدولية"، وفقا لتعبيره.

وهدد زعيم الحوثيين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة المتحالفة معها، باعتبار أن هذه الدول تجني على نفسها وتضحي "لخدمة" إسرائيل، عبر المشاركة في حماية السفن الإسرائيلية أو التابعة لها، وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي إذا كان لدى الأمريكي توجه للتصعيد وارتكاب حماقة باستهداف بلدنا"، مؤكداً أن أي استهداف أمريكي لليمن سيجعل البوارج والملاحة الأمريكية هدفاً لصواريخ ومسيرات الجماعة.

وقال "الحوثي" إن بعض الدول تحاول منع صواريخ وطائرات الجماعة المسيرة من الوصول إلى العدو الإسرائيلي، مستطرداً: "لم نستهدف أي دولة أخرى وصبرنا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو".

كما لفت إلى أن "جماعته طلبت من الدول التي تحول بين اليمن وفلسطين فتح معابرها لمرور المقاتلين إلى فلسطين"، مضيفاً: "شعبنا تحرك عسكرياً في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن إسرائيل".

(Olivier Douliery/Pool Photo via AP)

خطوات أمريكية

ومنذ بدء الحوثيين بتنفيذ هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية، أو تلك التي تعبر باب المندب نحو موانئ "إسرائيل"، لم تُتجاوز واشنطن مرحلة التصريحات والتحذيرات، لكنها مع تزايد تلك الهجمات قررت البدء بالفعل.

نجحت أمريكا في جمع عدد من الدول إليه، ولكنه فشل في ضم الدول العربية الأهم من حيث الموقع والقدرات وهي المطلة على البحر الاحمر، والتي تمثل هجمات الحوثي تهديداً مباشراً لمصالحها وأمنها القومي، وعلى رأسها مصر التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتتعرض لفقدان أهم موارد دخلها القومي من العملة الأجنبية، المتمثل في عائدات قناة السويس، وكذلك السعودية التي مثل لها الحوثي تهديدا كبيرا لأكثر من عشر سنوات وخاضت ضده حرباً ضروساً وتعرضت لأجل ذلك لانتقادات غربية، اضافة الى الخسارة الاقتصادية الكبيرة طوال هذه السنوات من الحرب، ولم تجد بعد ذلك مفراً من تطبيع العلاقات مع إيران باعتبارها "الكفيل"الراعي لجماعة الحوثي.

البحرين في البحر الأحمر

أما الدولة العربية الوحيدة التي انضمت للتحالف وهي مملكة البحرين فتعد مشاركتها "رمزية" من حيث الشكل والمضمون، وفقا للمراقبين هي لاتملك القوة البحرية التي تمثل فارقا كبيراً لدى التحالف، فضلا عن محدودية كفاءة أفرادها عسكرياً في مثل هذه العمليات، لكن ثمة من يرى أن مشاركتها جاءت بإيعاذ أو "أمر" من السعودية لذر الرماد عن عيون بقية العرب لرفضهم الانضمام رغم الالحاح الامريكي.

ويأتي تصريح جون كيربي منسق الأمن القومي الأمريكي الذي قال فيه: "إن هناك دولا لا ترغب بالإعلان عن مشاركتها بالتحالف متعدد الجنسيات، وتريد أن تظل مشاركتها سرية. وأشار إلى أن عدد الدول وصل إلى 44." ليؤكد بهذا فرضية مشاركة دول عربية في هذا التحالف دون أن تعلن عن ذلك رسمياً.

حدود الرد الأمريكي

ووفقاً لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن يدرسون خيارات الرد على الحوثيين، ومن بينها إمكانية تنفيذ عمل عسكري ضد الجماعة، فهل من الممكن أن تُقدِم واشنطن المتوجّسة من توسع الصراع على مثل هذه الخطوة؟

توجهت بالسؤال لمصادر يمنية، فأكدوا أن التحالف المزمع اقامته لن يتجاوز دوره تسيير الدوريات في المياه الدولية بخليج عدن وجنوب البحر الأحمر، ومتابعة السفن اثناء عبورها، ولن يجرؤ على القيام باعمال هجومية ضد الحوثيين، لانه يعلم تكلفة ذلك، كما يدرك القادة في أمريكا أن قيام الحرب في حد ذاته يزيد من قلق السفن العابرة التي بدورها تفضل البعد عن مناطق النزاع تجنبا للمخاطر المحتملة، فما بالنا اذا دخلت هذه المنطقة في حرب، وهو ما ينتظره الحوثي بزيادة الضغط الدولي على اسرائيل وامريكا وجعلهما في حالة تأهب دائم .

ويقول الدكتور ابوبكر القربي وزير خارجية اليمن السابق في حسابه على منصة اكس:" إن تشكيل امريكا لتحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من تهديدات أنصار الله معالجة ستصعد خطر توسع الصراع وقد لا تحقق الهدف لان الحل الحقيقي هو في قيام تحالف يوقف الحرب ويفرض حل الدولتين ويمكن من قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضيها مما سيعيد للمنطقة أمنها واستقرارها".

AFP

محاصرة الحوثي

في اطار المواجهة مع الحوثي هناك مساع أمريكية لحصاره اقتصاديا، بهدف تجفيف منابع تمويله، وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات جديدة على الأشخاص الذين يدعمون الحوثيين ماليا، حيث ألقى البيت الأبيض باللوم على إيران لتزويدهم بالأسلحة وتدريبهم على استخدامها.

ودعا بعض أعضاء الكونغرس إدارة بايدن إلى إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول بيانا جاء فيه، "من خلال إعطاء الأولوية للسياسة على الأمن، شجعت هذه الإدارة الحوثيين، ومكنتهم من تطوير أسلحة أكثر تقدما، ومكنتهم من تعميق العلاقات مع إيران، وترسيخ سيطرتهم على ملايين اليمنيين الأبرياء".

وأضاف ماكول: "من الواضح أن الحوثيين يشكلون تهديدا لليمن، ولشركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وللجنود والمواطنين الأميركيين في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية. يجب أن ننهي سياسة الاسترضاء هذه وأن نكون جادّين في الرد الفعلي على تهديد الحوثيين، من خلال تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية، بدلا من تمكينهم".

تأثر التجارة الدولية

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" فإن أكثر من 100 سفينة حاويات غيرت مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات الحوثيين. مما يضيف قرابة 10 أيام إلى الرحلة ويكلف ملايين الدولارات، وارتفاع تكلفة النقل تنعكس بالضرورة على المنتجات، ويقدّر خبراء أن حوالي 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

وكإجراء احترازي للسلامة، قالت شركات شحن دولية عدة، إنها أبلغت سفنها بعدم دخول مضيق باب المندب الذي يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن. وعلّقت 4 من أكبر 5 شركات للحاويات في العالم، وتمثل 53% من تجارة الحاويات العالمية، عملياتها في البحر الأحمر، ما مثّل صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.

وأوقفت شركة النفط العملاقة، BP بريتيش بيروليم، جميع عمليات شحن النفط عبر البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة على السفن من قبل الحوثيين. وألقت الشركة باللوم على "الوضع الأمني المتدهور"، كما علّقت العديد من شركات الشحن رحلاتها مع استمرار الهجمات.

كما أعلنت، شركة إيفرغرين لاين، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، أنها لن تنقل شحنات إسرائيلية عبر البحر الأحمر مستقبلاً، وأوضحت السبب في هذا الإجراء :" من أجل سلامة السفن والأطقم العاملة عليها، قررنا التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية، وأوعزنا لسفن الحاويات التابعة لنا بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر".

خسائر اسرائيلية

وبحسب القناة "13" الإسرائيلية، تقدر الواردات الآتية من الشرق إلى إسرائيل، بما يعادل 95 مليار دولار سنوياً. كما أن "تغيير مسار الملاحة البحرية سيرفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة تُقدر بـ3%، وهو ما من شأنه أن يزيد العبء المادي على كاهل الإسرائيليين بنحو 10.5 مليار شيكل، أي نحو 3 مليارات دولار".

ويبلغ حجم التجارة البحرية لـ"إسرائيل" 400 مليار شيكل (109 مليارات دولار) في السنة، و99% من حجم الاستيراد يأتي من السفن، التي يأتي 30% منها البحر الأحمر.

وتكبدّ ميناء إيلات خسائر فادحة، وفق ما أكّده المدير العام للميناء جدعون جولبر بقوله: إن التهديدات الحوثية "تُعطل 80% إلى 85% من أرباح الميناء. كما أن التهديد اليمني للممرات البحرية أدى إلى خسارة الميناء بنحو 14 ألف سيارة خلال 20 يوماً فقط من تحذير الحوثي. وأشارجولير إلى أن إغلاق مضيق باب المندب "من شأنه أن يطيل مدة السفر لسفن الشحن الآتية من الشرق إلى إسرائيل، بنحو خمسة أسابيع".