تحليل: رغم تضرر سفن الأوربيين، تردد في دعم عملية "حارس الرخاء" ضد الحوثيين!

في الوقت الذي نجحت فيه هجمات الحوثيين في تكبيد الملاحة الدولية خسائر كبيرة يغيب الموقف الأوروبي الموحد حيال دعم تحالف الرخاء لحماية البحر الأحمر ومراسلنا يلقي الضوء على تبعات الصورة بمجملها

دفعت هجمات جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر، بالولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف عسكري أطلق عليه عملية "حارس الرخاء"، لحماية حركة التجارة في عرض البحر الأحمر. ووفقا لواشنطن أعلنت أكثر من 20 دولة استعدادها للمشاركة في التحالف العسكري.

في المقابل لا تزال دول أوروبية كألمانيا واسبانيا تدرس الأمر. أما إيطاليا فأعلنت أنها سترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر، لكن ليس جزءًا من عملية حارس الرخاء. وبدورها قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها تدعم الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والمناطق المجاورة، وتعمل بالفعل في المنطقة. ومع ذلك، ستبقى السفن الفرنسية تحت قيادتها، وليس قيادة واشنطن.

Houthi Media Center via AP

غياب موقف أوروبي مشترك

ويبرر هانز جاكوب شندلر، مدير المشروع الأوروبي لمكافحة التطرف، ومستشار لعضو مجلس الأمن سابقا بشأن العقوبات العالمية لمكافحة الإرهاب، (يبرر) غياب موقف أوروبي مشترك قائلا إن: "التحالف الحالي هو تمديد للتحالف العسكري بقيادة القائم في المنطقة لحماية السفن التجارية من القرصنة قبالة سواحل الصومال والقرن الأفريقي وخليج عدن"، ومن المنطقي- يضيف هانز جاكوب شندلر -أن "تسأل واشنطن أولا الدول التي تشارك فيه، للانضمام إلى العملية الجديدة، خصوصا التي توجد لديها سفن عسكرية في المنطقة".

وأوضح الخبير الدولي هانز جاكوب شندلر في حوار مع موقعI24News أن "كل من له مصالح تجارية في المنطقة سيكون مهتما بتأمين عبور السفن التجارية وليس فقط إسرائيل". وبالفعل فغالبية دول الاتحاد الأوروبي تتكبد خسائر تجارية بسبب توفرها على خط تجاري مهم في اتجاه دول أسيوية كالهند. ومن بين الأسباب تأخر وصول السلع وغلاء التأمين.

بروكسل تدرس مقترحا أوروبيا لدعم التحالف الدولي

وبحسب مصادر صحفية أوروبية، قدم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقتراحًا ملموسًا لدول التكتل حول كيفية توسيع ولاية عملية "أتالانتا" الحالية لمكافحة القرصنة. ويتم حاليا دراسة الاقتراح من قبل الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. ويرجع خبراء أوروبيون آخرون تردد بعض الدول في دعم التحالف الدولي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر برغبتها في لعب دور الوساطة، وفي حال المشاركة في التحالف الدولي، سينظر له الحوثيون وحليفتهم إيران كطرف، ما يجعل دورها كوسيط غير مقبول.

ويقول البنتاغون إن الحوثيين نفذوا أكثر من مئة هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على عشر سفن تجارية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ويهدد الحوثيون بمهاجمة أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ما لم يسمح بنقل المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

لكن هجماتها لا تقتصر على السفن المتوجهة إلى إسرائيل، كما أوضح جاكوب شندلر لـ I24News: "في حقيقة الأمر، وكما أظهرت العديد من تدخلاتهم، تستهدف التجارة العالمية ككل، ويريدون التأثير سلبا عليها، لممارسة ضغوطات على حكومات ودول العالم". وحسب هانز جاكوب شندلر فإن بعض "شركات النقل التجاري ترفض عبور البحر الأحمر بسبب الوضع الحالي".

ويعد البحر الأحمر وقناة السويس طريقًا ملاحيًا مهمًا يمر عبره ما يصل إلى اثني عشر بالمائة من التجارة العالمية.

هجمات الحوثيين تكبد التجارة العالمية خسائر كبيرة

وبالفعل، فحتى الآن نجحت محاولات الترهيب التي يقوم بها الحوثيون في التأثير سلبا على حركة السفن التجارية في البحر الأحمر عبر قناة السويس. وأعلنت أكبر شركة شحن حاويات في العالم وقف رحلاتها عبر القناة حالياً بسبب المخاطر الحالية، كشركة MSC، وشركة الشحن الدنماركية A.P. Moller-Maersk، وشركة الشحن الفرنسية CMA CGM، وشركة شحن الحاويات التايوانيةEvergreen .

كما علقت شركة Hapag-Lloyd الألمانية رحلاتها في المنطقة دون تحديد أي موعد لتاريخ استئنافها. ولجأت الكثير من السفن إلى الطريق الجنوبي لأفريقيا، مما يؤدي إلى رحلات أطول وارتفاع في التكاليف. ويحذر خبراء أمنيون واقتصاديون من أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى. هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصادات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة والتجارة البحرية.

AP Photo/Steve Helber

الوضع قد يخرج عن السيطرة!

وبينما لا يزال من غير الواضح حجم وأمد عملية "حارس الرخاء"، تتزايد المخاوف من تصعيد محتمل في البحر الأحمر. ورغم أن مدير المشروع الأوروبي لمكافحة التطرف يستبعد توجه إيران والحوثيين نحو التصعيد، لأن "أوراقهما ضعيفة جدا للصمود أمام عملية عسكرية محتملة تقوم بها الولايات المتحدة وبمشاركة إسرائيل"، لكن الخبير الدولي لا يستبعد في حديثه ل I24News "دعما إيرانيا أكبر للحوثيين وهجماتهم مستقبلا، لتعويض حماس كورقة ضغط سياسية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة والغرب ودول الخليج لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط". عامل يجعل من عملية "حارس الرخاء" اختبارا حقيقيا أمام الغرب في مواجهة إيران والحوثيين.