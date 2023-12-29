تحليل: رغم خسائر قناة السويس .. 7 أسباب لعدم مشاركة مصر في مواجهة الحوثي

الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر أدت الى خسائر اقتصادية لقناة السويس إلا أن مصر لم تنضم الى التحالف ضدهم

أدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل في جنوب البحر الأحمر، إلى إعلان شركات شحن كبرى تحويل مسار رحلاتها التجارية من قناة السويس إلى الدوران حول قارة أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

لقد نجح الحوثيون في هجماتهم التي بدأت الشهر الماضي ليس فقط في تعطيل التجارة مع إسرائيل، بل نجحوا أيضاً في أن يجعلوا حرب اسرائيل على غزة في مركز الاهتمام العالمي، من أجل الضغط على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري للحرب.

AFP

قناة السويس

لعل مصر هي الدولة الأكثر تضررا من انقطاع حركة الملاحة البحرية في باب المندب، وزيادة التوترات العسكرية جنوب البحر الأحمر، مما يؤثر على أهم طريق تجاري في العالم حيث يمر عبر قناة السويس 12% من حركة التجارة العالمية .

وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ففي العام الماضي، وصل الدخل المصري السنوي من قناة السويس إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 مليار دولار.

وأعلن عدد من شركات الشحن الكبرى، وهي CMA CGM، وHapag-Lloyd، وMaersk، وMSC، وZim، وBP، تغيير مسارات إبحارها، وأنها لن تمر في البحر الأحمر، عبر قناة السويس، وأدى هذا القرار الاحترازي لعمالقة الشحن إلى التسبب في زيادة أسعار المنتجات وتأخير سلاسل التوريد العالمية. وإن كان التأثير لايزال ضئيلا حتى كتابة هذه السطور، ولكن مع مرور الوقت، من المتوقع أن نشهد زيادة أكبر في الأسعار.

ولتقريب الصورة يمكننا ضرب هذا المثال، إذا كانت التكلفة اليومية لإبحار سفينة تجارية متوسطة من 60 إلى 70 ألف دولار يومياً. ستؤدي زيادة مدة الإبحار، التي يتم تمديدها لأكثر من أسبوعين، إلى زيادة تزيد عن مليون دولار ، وهو مايضاعف تكلفة النقل، ويؤثر بالضرورة على أسعار السلع.

بدون مصر

بسبب تصرفات إيران والحوثيين وبزعم منع الإضرار بالاقتصاد العالمي، أنشأت الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في 18 ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع أن تحمي السفن التجارية العاملة في المنطقة. وانضمت كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبحرين وإسبانيا إلى القوة البحرية المعروفة باسم "حراس الازدهار". فيما غاب عن الفريق إسرائيل والسعودية ومصر. فلماذا ترفض القاهرة الانخراط في أي أعمال عدائية لمواجهة الحوثي دفاعا عن أهم مصادر دخلها القومي، وشريانها النابض بالحياة قناة السويس؟

أولا: القيادة المتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يفضل الدبلوماسية في التعامل مع كافة الملفات حتى أكثرها حساسية وخطورة، فالرجل لم يذهب إلى الحرب في التعامل مع أثيوبيا في ملف سد النهضة والذي يهدد بناءه مستقبل مصر لن يدخل في حرب في اليمن من أجل ايرادات قناة السويس.

ثانيا: الجبهة الداخلية المصرية تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ويؤدي قرار الحرب إلى تهديد مصالح مصر ومزيد من الخسائر وعدم الاستقرار، لان القرار بخوضها لن يحظى باجماع شعبي بعكس الاجماع بشأن اتخاذ خطوات رادعة للحفاظ على حصة مصر في حالة التعامل مع ملف سد النهضة.

ثالثا: ادراك مصر أن الهدف المعلن للحرب من جانب الولايات المتحدة وحلفاءها وهو اعادة الهدوء الى المياه الدولية والقضاءعلى التهديدات وعدم تهديد أمن إسرائيل، لن يتحقق وفق الرؤية المصرية بخوض الحرب ضد الحوثيين، بل بإزالة أسباب هذه التوترات وهي الحرب الدائرة في غزة والتي تؤدي باستمرارها لاتساع دائرة الصراع بشكل يهدد استقرار المنطقة والعالم .

رابعا: تاريخيا، تجربة الهزيمة المصرية في حرب اليمن عندما أرسل الرئيس جمال عبد الناصر 70 ألف جندي للتدخل كطرف في حربها الأهلية (1962 – 1970) جرت معارك الحرب الضارية في المدن والأماكن الريفية، كانت تجربة أليمة يشير المؤرخون العسكريون المصريون إلىها باعتبارها "فيتنام مصر" في إشارة إلى تشابه وضع مصر فيها مع أمريكا في حرب فيتنام، هذه الخسارة التي ألأقت بظلالها على الجيش المصري ليخسر أمام إسرائيل في حرب 1967 وهي ماعرفت بالنكسة.

خامسا: في الوقت الحاضر لاتزال تجربة التحالف العربي بقيادة السعودية في حربه في اليمن، حاضرة بشخوصها ومعالمها أمام كل ذي بصيرة، فقد شارك مع السعودية طائرات مقاتله من مصر والمغرب والأردن والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، كما فتحت الصومال مجالها الجوي والمياه الإقليمية والقواعد العسكرية للتحالف العربي وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجستي للعمليات. ورغم كل ذلك وبعد خسارة الجنود والعتاد والانفاق العسكري الذي تجاوز مليارات الدولارات أيقنت هذه الدول أنه لامفر من الدبلوماسية وخرجت من هذا الصراع، وادركوا أنها حرب لا منتصر فيها، وكل من يدخلها خاسر.

SUEZ CANAL AUTHORITY / AFP

سادسا: الموقف العربي من التحالف الجديد لمحاربة الحوثيين يبدو وكأنه موحدا، حيث رفضت كافة الدول العربية المشاركة فيه فيما عدا البحرين ، والذي اعتبر المراقبون مشاركتها بمثابة تمثيل عربي لعدم اغضاب الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه حمل في طياته إجابة واضحة بأن العرب لن يدخلوا حربا بالوكالة عن أحد خاصة والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت دعمها الكامل لإسرائيل في حربها على غزة، وستصبح المشاركة في هذا الحلف بمثابة الجنوح الى صف أسرائيل وسيواجه بغضب شعبي واسع.

سابعا: طمأنة إيرانية، حيث بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برسائل طمأنة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعدم تأثر قناة السويس، بسبب تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، خلال الفترة الأخيرة في البحر الأحمر وفق ماذكرته مصادر دبلوماسية مصرية.

ويتلقى الحوثيون الدعم من إيران. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سفينة تجسس إيرانية، تبحر في البحر الأحمر، وكأنها سفينة تجارية، تساعد الحوثيين في اكتشاف الأهداف البحرية وتحديد الأهداف التي سيتم مهاجمتها.

وبحسب الصحيفة، فإن العديد من السفن المبحرة في البحر الأحمر وفي منطقة باب المندب، تقوم بإيقاف أنظمة الكشف الآلي الخاصة بها حتى لا يتم اكتشافها من قبل الحوثيين.